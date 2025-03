F1, Carlos Sainz svela la causa del suo incidente in Australia: “C’è stato un problema al cambio”

Avvio di stagione molto incoraggiante per la Williams, che ha confermato i buoni riscontri dei test portando entrambe le macchine in Q3 sull’asciutto a Melbourne e conquistando un prezioso quinto posto con Alex Albon nel caotico Gran Premio d’Australia 2025, valevole come round d’apertura del Mondiale di Formula Uno. L’unica nota negativa è rappresentata dal ritiro di Carlos Sainz, fuori dai giochi per uno strano incidente sul bagnato in regime di Safety Car a inizio gara.

“Anzitutto non posso che congratularmi con Alex, ha fatto un lavoro straordinario. Guardando alla mia corsa, ho analizzato i dati e ho capito cosa ha portato al mio incidente, per cui sono tranquillo. Si è trattato di un problema al cambio mentre la vettura si trovava in modalità Safety Car. Ovviamente c’è un po’ di frustrazione, ho cercato aiutare dal box via radio per tutto il resto della corsa e sono contento di essere quantomeno riuscito a partecipare in questo modo. Non vedo l’ora di tornare in macchina in Cina“, il commento dello spagnolo.

Grande soddisfazione ovviamente per Albon: “Per essere stata la prima gara dell’anno, posso dire che è stata davvero difficile. Credo che chiunque oggi abbia portato a termine la corsa ha fatto un grande lavoro. È servita tanta esperienza, essere cauti è stato fondamentale anche se in alcune fasi sono riuscito a spingere. Diciamo che in questo tipo di gare l’importante è sopravvivere, poi il risultato arriva da sé“.

“Non posso che essere felice, abbiamo ottenuto un risultato fantastico per la squadra con una strategia eccezionale. Dedico il quinto posto a tutti i ragazzi di Grove, ieri abbiamo avuto una giornata grandiosa e oggi, nonostante le condizioni in pista fossero le peggiori per noi, abbiamo dimostrato di avere una macchina competitiva. Credo che oggi fossimo i migliori alle spalle dei top team, anche se sono consapevole che ci sarà da combattere con Racing Bulls e Alpine per tutta la stagione. In generale questo risultato dimostra che se facciamo tutto bene possiamo addirittura avvicinare le squadre di alta classifica. Realisticamente potremo lottare per la top10 ad ogni gara“, conclude il thailandese ai microfoni di Sky Sports UK.