F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. Le Rosse non vincono dal 2013…

Domenica 23 marzo 2025 avrà luogo la 18ma edizione del Gran Premio di Cina di F1, la seconda successiva alla pandemia, che ha costretto Shanghai a una lunga assenza dal calendario. Nato nel 2004, l’appuntamento cinese si è disputato sino al 2019, ha osservato uno stop forzato dal 2020 al 2023 ed è rinato nel 2024.

Il rapporto della Ferrari con l’evento di Zhongguo è evoluto. O forse sarebbe meglio dire che è involuto. Inizialmente era, difatti, eccezionale. Dopodiché le soddisfazioni si sono progressivamente diradate, sino a esaurirsi completamente. Si contano 4 vittorie della Scuderia di Maranello, conseguite con altrettanti piloti diversi (Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso).

Per due volte entrambe le Rosse hanno concluso sul podio. Cionondimeno, non è mai capitato di assistere a una doppietta del Cavallino Rampante. Il miglior risultato mai conseguito dalla Ferrari in Cina è arrivato nel 2007 quando Räikkönen vinse e Felipe Massa giunse terzo. Fra i due si intercalò la McLaren di Fernando Alonso.

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI CINA (17 EDIZIONI)

4 VITTORIE

Rubens Barrichello (2004)

Michael Schumacher (2006)

Kimi Räikkönen (2007)

Fernando Alonso (2013)

2 POLE POSITION

Rubens Barrichello (2004)

Sebastian Vette (2018)

2 GIRI VELOCI

Michael Schumacher (2004)

Felipe Massa (2007)

13 PODI

2004 Rubens Barrichello (1°)

2006 Michael Schumacher (1°)

2007 Kimi Räikkönen (1°), Felipe Massa (3°)

2010 Felipe Massa (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2013 Fernando Alonso (1°)

2014 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2016 Sebastian Vettel (2°)

2017 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (3°)

2019 Sebastian Vettel (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI IN CINA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 19°

2019 (FERRARI) – 5°

2024 (FERRARI) – 4°

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – Ritirato {Pole}

2008 (MC LAREN) – 1° {Pole, Gpv}

2009 (MC LAREN) – 6°

2010 (MC LAREN) – 2° {Gpv}

2011 (MC LAREN) – 1°

2012 (MC LAREN) – 3°

2013 (MERCEDES) – 3° {Pole}

2014 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2015 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2016 (MERCEDES) – 7°

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2018 (MERCEDES) – 4°

2019 (MERCEDES) – 1°

2024 (MERCEDES) – 9°