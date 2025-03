Incredibile Lara Gut-Behrami: sarebbe finita in top10 nella gara maschile! Davanti a tutti gli italiani…

Il gran tempo fatto registrare dalla svizzera Lara Gut-Behrami per vincere il superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, non solo ha rifilato distacchi abissali a tutte le avversarie, ma non avrebbe sfigurato neppure nel confronto con gli uomini.

L’elvetica ha vinto con il tempo di 1’12″35, che sarebbe valso il decimo posto se la svizzera avesse gareggiato nella prova con gli uomini. Per rendere l’idea del distacco rifilato a tutte le concorrenti, la statunitense Lindsey Vonn e l’azzurra Federica Brignone si sarebbero messe alle spalle un solo uomo, chiudendo 20ma e 21ma.

La svizzera grazie al successo odierno si è assicurata la Coppa di specialità del superG, scavalcando Federica Brignone, che era in testa alla vigilia dell’ultima gara: l’azzurra ha trionfato nella generale ed in discesa, ed è in corsa nel gigante.

TEMPI SUPERG SUN VALLEY

1 4 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 1:10.96 0.00 Head

2 10 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:11.15 0.19 5.01 3.19 Fischer

3 9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI 1:11.38 0.42 11.04 7.04 Head

4 8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:11.64 0.68 17.81 11.40 Fischer

5 15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:11.92 0.96 25.04 16.10 Stoeckli

6 5 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT 1:11.99 1.03 26.84 17.27 Head

7 13 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR 1:12.17 1.21 31.45 20.29 Atomic

7 11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:12.17 1.21 31.45 20.29 Head

9 22 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:12.20 1.24 32.22 20.79 Head

10 10 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:12.35 0.00 Head

11 2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:12.43 1.47 38.07 24.65 Rossignol

12 14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:12.49 1.53 39.60 25.66 Salomon

13 18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:12.64 1.68 43.39 28.17 Atomic

14 3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:12.86 1.90 48.92 31.86 Head

15 17 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:12.92 1.96 50.42 32.87 Head

16 6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:12.94 1.98 50.93 33.20 Head

17 20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:13.05 2.09 53.67 35.05 Fischer

18 23 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:13.34 2.38 60.88 39.91 Rossignol

19 21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:13.57 2.61 66.55 43.77 Rossignol

20 17 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:13.64 1.29 32.86 21.22 Head

21 14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:13.68 1.33 33.86 21.88 Rossignol