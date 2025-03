Hockey pista, Forte dei Marmi batte Trissino ed accorcia in Serie A1! Bene Grosseto

Forte dei Marmi batte Trissino e rosicchia punti importanti in classifica. La compagine toscana ha vinto il big match valido per il terzultimo turno della Serie A1 2024-2025 di hockey su pista, mettendo ulteriore pepe all’ultima parte di stagione regolare, imponendosi per 7-4 sui primi della classe, ancora a +6 in classifica.

Una disputa davvero divertentissima quella andata in scena nel posticipo odierno, in cui i due team si sono ritrovati sul parziale di 4-4 al 20:11 del secondo tempo, frazione in cui Forte ha messo letteralmente il turbo, andando a segno con Borgo (17:25), Ambrosio (12:42) e Torner Galindo (00:10).

Molto bene poi Lodi, capace di battere Grosseto per 5-2. Passo falso invece per Bassano, caduta in casa contro il Sarzana, abile ad imporsi per 1-2. Successo inoltre per Follonica contro Monza (6-2), di Viareggio fuori casa contro Montebello (1-5) e di Giovinazzo tra le mura amiche con Sandrigo (5-2). Si sono divisi la posta invece Novara e Valdagno, squadre che hanno chiuso i conti sul 4-4.

La Serie A1 tornerà la prossima settimana. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata.

Sabato 29 Marzo 2025 – ore 20:45 – Palasport Stefano Dal Lago di NovaraTR Azzurra Novara: Granados, Menendez C, Maniero, Gavioi G, Cardella M – Vega, Ortiz Fed, Brusa (C), Bernardelli – All. CampanatiWhy Sport Valdagno: Bovo, Giuliani G (C), Borregan, Sanches, Diquigiovanni – Lazzarotto, Crocco N, Tomba, Cunegatti G – All. ChiarelloMarcatori: 1° tempo: 8’17” Ortiz (NOV), 10’55” Borregan (VAL), 11’38” Ortiz (NOV), 23’38” Giuliani G (VAL) – 2° tempo: 1’50” Tomba (VAL), 2’29” Tomba (VAL), 11’10” Gavioli G (NOV), 13’02” Brusa (NOV)Espulsioni: 1° tempo: 12’08” Borregan (2′) (VAL), 18’15” Borregan (2′) (VAL), 22’57” Brusa (2′) (NOV)Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Massimo Nucifero di Viareggio (LU)Sabato 29 Marzo 2025 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)Innocenti Costruzioni Follonica: Barozzi, Montigel, Banini D, Banini F, Pagnini M – Pagnini F (C), Franchi, Bracali, Margheriti, Maggi E – All. Silva STeam Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Zucchetti, Bielsa, Marzonetto – Piccoli Giu, Uva, Gariboldi, Riva, Borgonovo – All. JaquierzMarcatori: 1° tempo: 0’11” Montigel (FOL), 4’37” Banini F (rig) (FOL), 19’38” Pagnini M (FOL), 21’43” Marzonetto (MNZ) – 2° tempo: 12’42” Franchi (tir.dir) (FOL), 22’59” Banini D (FOL), 24’21” Marzonetto (MNZ)Espulsioni: 1° tempo: 4’37” Bielsa (2′) (MNZ), 24’15” Uva (2′) (MNZ) – 2° tempo: 17’37” Banini F (2′) (FOL)Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)Sabato 29 Marzo 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di LodiAmatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Compagno, Faccin – Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. BrescianiGrosseto: Fongaro, Barragan, Saavedra (C), De Oro, Sillero – Paghi, Cabiddu, Giabbani, Giusti, Irace – All. Mariotti MMarcatori: 1° tempo: 7’27” Faccin (LOD), 18’14” Antonioni (LOD), 24’17” Saavedra (tir.dir) (GRO) – 2° tempo: 14’57” Barragan (GRO), 18’52” Nadini (LOD), 21’52” Nadini (LOD), 22’06” Najera (LOD)Espulsioni: 1° tempo: 24’17” Fernandes (2′) (LOD)Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Luca Molli di Viareggio (LU)

Sabato 29 Marzo 2025 – ore 21:00 – Pala Pansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – TELEA MEDICAL SANDRIGO H. = 5-2 (4-1, 1-1)

Indeco Giovinazzo: Veludo, Amato (C), Clavel, Colamaria, Cardoso – Tabarelli, Mezzina, Gadaleta, Turturro, Dangelico – All. Depalma

Telea Medical Sandrigo: Catala, Poletto (C), Moyano, Ardit, Loguercio – Brendolin, Cocco M, Ghirardello, Giovanini, Merlo – All. Fariza

Marcatori: 1° tempo: 10’38” Colamaria (AFP), 17’28” Tabarelli (AFP), 17’49” Tabarelli (AFP), 19’29” Loguercio (SAN), 23’25” Colamaria (AFP) – 2° tempo: 16’43” Loguercio (SAN), 24’58” Cardoso (AFP)