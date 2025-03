Hockey ghiaccio: Bolzano cede il passo al Salzburg nella gara-1 di semifinale in ICE League

Comincia con una sconfitta il cammino di Bolzano nelle semifinali valide per il Campionato iCE League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. Le foxes hanno infatti perso gara-1, cedendo il passo in trasferta al Salzburg in una gara molto bloccata, in cui il tabellino si è mosso soltanto nel secondo periodo.

Dopo i primi trenta minuti terminati con un nulla di fatto, gli austriaci passano in vantaggio all’11:27 del secondo tempo con Schneider, per poi raddoppiare al 13:19 con Wukovits, preludio del tris calato da Raffl al 15:16.

La squadra altoatesina prova la rimonta, suonando la carica al 18:46 con il timbro ad opera di Christoffer. Ma sarà di fatto l’unica fiammata dell’intera gara. Le due squadre infatti malgrado salariati tentativi non riescono a mettere a referto alcuna rete, traghettando il match sul 3-1. Ma è solo la prima di una lunga battaglia.

Gara-2 si svolgerà il 21 marzo.