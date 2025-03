GTWC Europe, Max Verstappen.com Racing al debutto tra le 59 auto presenti

Max Verstappen sbarca con la propria squadra nel mondo delle ruote coperte all’interno del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il team del quattro volte campione del mondo di F1 correrà con un’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 in Gold Cup nelle sfide Endurance e con una Ferrari 296 GT3 in PRO nelle cinque tappe Sprint del prestigioso campionato europeo GT indetto da SRO.

Thierry Vermeulen, figlio del manager di Max Raymond Vermeulen e l’inglese Chris Lulham sono attesi nei dieci appuntamenti previsti, la coppia verrà raggiunta nell’Endurance Cup dal pluricampione della Porsche Carrera Cup GB Harry King.

Non solo Max Verstappen.com Racing nel GTWC Europe, logo già presente tra l’altro negli ultimi anni nella Sprint Cup con una delle due Ferrari di Emil Frey Racing. La compagine elvetica sarà ancora protagonista per il terzo anno consecutivo, mentre la gestione dell’Aston Martin sarà affidata a 2 Seas Motorsport.

Ferrari e Lamborghini spiccano nell’entry list del GT World Challenge Europe Powered by AWS 2025 insieme ad Aston Martin, Audi, BMW, Ford, McLaren, Mercedes-AMG e per la prima volta anche Corvette con due Z06 GT3.R gestite da Steller Motorsport.

59 unità gareggeranno nell’Endurance Cup e 41 per quanto riguarda la Sprint Cup. In totale, invece, 35 auto sono iscritte a tempo pieno in tutte le competizioni, presenti come sempre nelle classi PRO, Gold Cup, Silver Cup e Bronze Cup.

Il numero complessivo è destinato a lievitare per la CrowdStrike 24 Hours of Spa, manifestazione che contemporaneamente varrà ancora una volta per l’Intercontinental GT Challenge. Sicuramente rivedremo all’opera anche Valentino Rossi che con una BMW M4 GT3 EVO gestita dal Team WRT parteciperà anche alla tappa Sprint di Misano.

Il tracciato dedicato a Marco Simoncelli ospiterà due competizioni Sprint a luglio dopo la prestigiosa di Spa. Prima della trasferta belga, invece, ci sarà la tradizionale 3h di Monza, indetta per il week-end del 1 giugno 2025.

Tra meno di una settimana i test in quel di Le Castellet, impianto che a metà aprile accoglierà anche la 1000km che aprirà ufficialmente il più importante campionato GT continentale.