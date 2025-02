WEC, tripletta storica per Ferrari nella 1812km del Qatar

Tripletta iconica per Ferrari nella 1812km del Qatar, prima tappa del FIA World Endurance Championship. La Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina si impone in quel di Lusail davanti alla 499P privata n. 83 di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson ed alla gemella n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi. Ferrari ottiene con una vettura ufficiale la prima gioia all’esterno della 24h Le Mans, precedentemente aveva trionfato in North America proprio con l’auto n. 83.

Ferrari ha iniziato sotto i riflettori di Lusail ad amministrare il proprio margine sulla 499P n. 83 AF Corse. Robert Kubica ha provato a recuperare sul danese Nicklas Nielsen, mentre la Ferrari n. 51 provava a tornare in Top5 contro le due Toyota e la BMW n. 20.

Alessandro Pier Guidi ha ceduto il volante a James Calado, l’auto di Maranello è stata costretta a risalire dopo due sanzioni e due penalità ai box in termini di tempo: cinque secondi per aver toccato la BMW n. 20 e 10 secondi per aver passato un rivale fuori dai limiti della pista.

Ad 1h e 38 dalla fine è cambiata la classifica a favore della Ferrari n. 83. Il polacco Kubica si è ritrovato davanti all’auto n. 50 di Antonio Fuoco, l’ex pilota di F1 ha anticipato la sosta non cambiando le gomme a differenza del rivale che ha optato per sostituire le due gomme di destra.

A meno di sessanta minuti dalla fine, il pit più rapido di Fuoco rispetto a Kubica ha permesso alla Ferrari n. 50 di conquistare definitivamente la leadership nei confronti della 499P n. 83 che negli ultimi giri ha dovuto resistere anche al ritorno da parte della Ferrari n. 51.

Le tre Ferrari hanno preceduto all’arrivo la BMW n. 15, Toyota n. 8, Toyota n. 7, BMW n. 20 e Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 completano nell’ordine la 1812km di Lusail, per la seconda volta protagonista nel calendario del Mondiale.

LMGT3: Corvette trionfa nell’ultimo giro su McLaren

Prima affermazione nel FIA World Endurance Championship per la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R dopo una lunghissima battaglia contro la McLaren 720S GT3 EVO n. 59 di United Autosports. Daniel Juncadella/Ben Keating/Jonny Edgar vincono con merito imponendosi su Grégoire Saucy/Sébastian Baud/James Cottingha, protagonisti a lungo dell’evento insieme ai compagni di box Marino Sato/Darren Leung/Sean Gelael (n. 59).

Una sanzione ai box ha tolto dai giochi l’auto citata insieme alla Lexus n. 87 Akkodis ASP, presente in quarta posizione all’arrivo davanti alla Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse. Terzo posto, invece, per la BMW M4 GT3 EVO n. 31 Team WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde, costretti ad una sosta extra nel finale per mancanza d’energia.

Heart of Racing Aston Martin n. 27 e la già citata McLaren n. 95 chiudono nell’ordine, mentre è arrivata 11ma la BMW n. 46 di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde. La seconda unità di WRT ha pagato a caro prezzo nel finale il constante abuso dei limiti della pista, puntualmente sanzionato con due penalità. Prossimo appuntamento per il Mondiale in Italia nel week-end del 20 aprile con la 6h di Imola.

CLASSIFICA FINALE 1812KM QATAR

50 FIN Hypercar 1 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 318 37.341 36.609 35.980 33.809 34.385 30.876 1:47.706 1:41.536 306.82 10

83 PIT Hypercar 2 AF Corse KUBICA, Robert Ferrari 499P 318 2.348 2.348 37.641 36.660 34.900 33.972 32.132 30.592 1:44.673 1:41.339 308.57 10

51 PIT Hypercar 3 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 318 2.677 0.329 37.658 36.597 35.027 33.853 31.925 30.809 1:44.610 1:41.259 308.57 11

15 PIT Hypercar 4 BMW M Team WRT VANTHOOR, Dries BMW M Hybrid V8 318 9.907 7.230 37.274 36.588 34.630 34.173 32.225 30.916 1:44.129 1:41.701 308.57 10

8 PIT Hypercar 5 Toyota Gazoo Racing BUEMI, Sébastien Toyota GR010 – Hybrid 318 19.628 9.721 37.885 36.921 35.278 34.012 32.327 31.018 1:45.490 1:42.065 303.37 10

7 PIT Hypercar 6 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 – Hybrid 318 23.266 3.638 37.318 36.826 35.480 34.119 31.463 31.178 1:44.261 1:42.269 305.95 9

20 PIT Hypercar 7 BMW M Team WRT FRIJNS, Robin BMW M Hybrid V8 318 36.388 13.122 37.592 36.637 34.939 34.063 32.933 31.092 1:45.464 1:42.086 304.23 10

12 PIT Hypercar 8 Cadillac Hertz Team JOTA LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 318 37.756 1.368 37.075 36.700 34.802 34.308 31.456 31.062 1:43.333 1:42.489 302.52 11

93 PIT Hypercar 9 Peugeot TotalEnergies JENSEN, Mikkel Peugeot 9X8 318 1:29.683 51.927 37.241 36.831 34.665 34.571 31.259 31.026 1:43.165 1:42.464 303.37 10

5 PIT Hypercar 10 Porsche Penske Motorsport CHRISTENSEN, Michael Porsche 963 317 21.139 38.465 36.977 36.659 34.246 33.090 31.178 1:48.214 1:42.610 305.08 11

6 PIT Hypercar 11 Porsche Penske Motorsport VANTHOOR, Laurens Porsche 963 317 42.465 21.326 37.737 36.957 35.022 34.348 32.101 31.359 1:44.860 1:43.412 302.52 11

94 PIT Hypercar 12 Peugeot TotalEnergies VANDOORNE, Stoffel Peugeot 9X8 317 46.669 4.204 37.177 36.966 34.318 34.318 31.023 31.023 1:42.518 1:42.518 326.28 10

36 PIT Hypercar 13 Alpine Endurance Team GOUNON, Jules Alpine A424 317 57.878 11.209 37.865 37.006 34.861 34.358 31.842 31.342 1:44.568 1:42.973 302.52 9

35 PIT Hypercar 14 Alpine Endurance Team HABSBURG, Ferdinand Alpine A424 317 1:02.892 5.014 37.346 36.876 35.048 34.387 31.956 31.201 1:44.350 1:42.789 302.52 11

99 PIT Hypercar 15 Proton Competition PINO, Nicolas Porsche 963 314 1:10.231 7.339 37.271 36.985 34.841 34.448 32.065 31.166 1:44.177 1:42.834 3