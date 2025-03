Golf, Vilips conquista il Puerto Rico Open. Crollo di Manassero nel round decisivo

I golfisti del PGA Tour archiviano il weekend con la chiusura del Puerto Rico Open (montepremi 4 milioni di dollari). L’alternate event, disputato nello stesso fine settimana dell’Arnold Palmer Invitational, sorride a Karl Vilips. L’australiano conserva la vetta della classifica chiudendo con lo score complessivo di -26 (262 colpi) dopo un superbo round conclusivo da -8.

Per l’oceanico tre lunghezze di margine sull’arrembante danese Rasmus Neergaard-Petersen, capace di siglare un roboante -9 cullando per diversi minuti anche il sogno di vittoria. Terza posizione con il punteggio di -21 per l’americano Joseph Bramlett. -19 e quarta posizione per lo statunitense Steven Fisk ed il sudafricano Kieron van Wyk. Quest’ultimo, non ancora passato al professionismo, completa la splendida settimana ad un passo dal podio.

Sul percorso par 72 del Gran Reserve Country Club di Rio Grande (Puerto Rico) in sesta piazza con lo score di -18 troviamo gli americani Kevin Roy, Davis Riley e William Mouw, ed il tedesco Matti Schmid. Completano la ttop ten in decima posizione con -17 gli statunitensi Brandt Snedeker e Carson Young. Inatteso crollo di Matteo Manassero nel round decisivo. Il veneto scivola in 45esima piazza dopo un beffardo +2 vanificando parzialmente quanto di buono prodotto nelle precedenti tornate.

Per Karl Vilips, ventitreenne australiano, il successo colto nella città dello stato centroamericano è il primo nella giovane carriera da professionista nel PGA Tour. Nel prossimo fine settimana spazio all’attesissimo The Players Championship.