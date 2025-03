Golf: colpo Russell Henley, l’Arnold Palmer 2025 è suo

Colpo di mano non da poco di Russell Henley all’Arnold Palmer Invitational 2025. Il trentacinquenne della Georgia conquista il titolo più importante della sua carriera, a due anni e mezzo di distanza dall’ultima vittoria sul PGA Tour, e balza così al numero 7 del ranking mondiale. Nel suo giro in -2 di oggi, fondamentale l’eagle alla buca 16, quello che lo spedisce dritto in testa a -11 e gli fa assaporare un’emozione rara, quella del trionfo in uno dei tornei più iconici del circuito americano.

Niente da fare per Collin Morikawa: l’ex vincitore Major continua il suo digiuno e, girando pari con il par, si tiene il suo -10 ed è costretto a rinviare i suoi sogni di ritorno alla gloria. Gli resta il podio, con una lunghezza di vantaggio sul canadese Corey Conners, che pure gira in -1 in quest’ultima giornata non facile per davvero tanti.

Quarto ancora in quota USA Michael Kim a -8, ma il vero colpo lo piazza Keegan Bradley, che rimonta 22 posizioni con uno spettacolare -8 (un eagle, sette birdie e un bogey) e si affianca all’austriaco Sepp Straka quale quinto a -7.

Settima posizione per l’irlandese Shane Lowry, che termina con regolarità a -6, poi a chiudere il novero della top ten ci sono gli ottavi a -5, il sudcoreano Byeong Hun An, l’inglese Justin Rose e l’australiano Jason Day (che era quarto a 18 buche dal termine). 11° posto per Scottie Scheffler: il numero 1 del mondo termina a -4, anche davanti a Rory McIlroy che è 15° a -3.