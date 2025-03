Golf, Armitage e Jordan al comando del Singapore Classic dopo il primo round. Buon avvio di Migliozzi

I golfisti del DP World Tour, dopo il rinvio del giovedì a causa delle cattive condizioni climatiche, avviano il Singapore Classic (montepremi 2,5 milioni di dollari) portando a termine il primo dei tre round previsti. L’evento, nato nel 2023, è il primo torneo disputato dal circuito europeo a Singapore a distanza di quasi un decennio dal Championship at Laguna National.

Prima tornata archiviata con al comando una coppia che ha chiuso con lo score di -7 (65). In vetta troviamo gli inglesi Marcus Armitage e Matthew Jordan, che vantano una lunghezza di margine sui connazionali Callum Shinkwin e Jordan Smith, sul cinese Li Haotong, sul francese Adrien Saddier e sullo spagnolo Manuel Elvira. Classifica cortissima dopo le prime 18 buche con 68 partecipanti che hanno chiuso la tornata d’esordio con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 72 del Laguna National Golf Resort Club di Singapore chiudono la top ten in ottava posizione conil punteggio di -5 i transalpini Ugo Coussaud e Ko Jeong weon, il portoghese Ricardo Gouveia, il giapponese Keita Nakajima, il thailandese Natipong Srithong, il malese Gavin Green ed infine l’iberico Nacho Elvira. Buon primo giro di Guido Migliozzi, che sigla un positivo -2 assestandosi al 36° posto.

-1 e 53esima posizione per Francesco Laporta, mentre Andrea Pavan non va oltre il +1 di giornata. +3 e weekend quasi compromesso per Edoardo Molinari, che dovrà compiere un mezzo miracolo per evitare il cut. Ricordiamo che a causa della cancellazione del round del giovedì il torneo si disputerà sulla lunghezza delle 54 buche con il cut previsto domani.