Golf, Spaun si prende la vetta del The Players ma Cauley e Conners suonano la carica.

Moving day ormai in archivio al TPC Sawgrass dove si sta giocando il The Players, torneo, considerato il 5º major nel mondo del golf, che mette in palio 25 milioni di dollari e 750 punti FedEx questa settimana.

A destare l’attenzione, per lo splendido sabato di gioco portato a termine, sono due golfisti, un americano e un canadese: Bud Cauley e Corey Conners. Entrambi hanno guadagnato tante posizioni (14 Cauley e 44 Conners) grazie ad un -6 di giornata che li ha portati rispettivamente in 2ª ( a -11 sul totale) e T5 (a -8). A guidare, dopo 54 buche, è J. Spaun, che oggi, con un -2, si è preso la vetta ad un solo colpo di distanza (-12) da Cauley. Non troppo incisivo Alex Smalley, oggi solamente in pari al par, che tuttavia guadagna una posizione e chiude le prime 3 giornate a -9 insieme a Lucas Glover.

L’attenzione, però, non può che essere posta anche su Rory McIlroy. Il nordirlandese a causa di una brutta giornata in +1 ha perso, per sua fortuna, una sola posizione e mantiene ottime chance di insidiare la vetta durante l’ultima giornata. McIlroy si trova infatti a -8, insieme tra l’altro ad Akshay Bhatia e Corey Conners, posizione dalla quale è un attimo mettere pressione sul team leader.

La giornata di domani prevede, tra l’altro, forti venti e le partenze sono state anticipate a causa di una perturbazione in arrivo, fattore che potrebbe influenzare il gioco dei professionisti. Bene anche Patrick Cantlay, oggi con un -2 (-7 sul totale) e un T8 che dà fiducia ad un campione indiscusso. Il n.1 del golf mondiale è, invece, a -5 in T16 e, con la giornata odierna in par, non è riuscito a guadagnare alcuna posizione sul field. Sono tanti i colpi che dividono Scheffler dalla vetta ma tutto può ancora succedere. Il defending champion sarà, ovviamente, l’ultimo a tirare i remi in barca e 7 colpi di differenza ha già dimostrato di saperli recuperare.

Buon torneo anche per Tommy Fleetwood e Collin Morikawa fin qui. I due si trovano a -4 in T22 a 18 buche dalla fine e mantenessero tale situazione anche al termine della domenica di gioco sarebbe, per entrambi, un ottimo guadagno di punti.