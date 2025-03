Golf: al Players Championship guidano Glover, Spaun e Villegas

Terzetto in testa dopo il primo giro (sospeso per oscurità, ma quasi senza conseguenze per la parte alta della classifica) del Players Championship 2025. L’iconico torneo di scena a Ponte Vedra vede al comando con lo score di -6 gli USA Lucas Glover e J.J. Spaun e il colombiano Camilo Villegas. Di questi, solo Spaun ha una carta priva di bogey, gli altri due ne hanno dovuti segnare due a fronte di otto birdie.

Quarta posizione per tanti, dal nordirlandese Rory McIlroy all’australiano Min Woo Lee passando per gli USA Billy Horschel, Akshay Bhatia e Max McGreevy. Quest’ultimo è la ragione del “quasi” iniziale: pur essendo a -5 come gli altri, infatti, il suo score è fermo alla 16, il che significa che potrebbe ancora migliorare la propria situazione e sarebbe una grande sorpresa.

A -4, nel gruppo dei noni, ci s’infilano in tanti: il tedesco Stephan Jaeger, gli inglesi Aaron Rai e Laurie Canter, l’argentino Emiliano Grillo e poi, per gli States, Bud Cauley, Denny McCarthy, Chandler Phillips, Rickie Fowler, Sam Ryder e Trey Mullinax. A proposito di Fowler, chissà se il ricordo della vittoria di 10 anni fa proprio qui, al playoff contro Sergio Garcia e Kevin Kisner, gli sarà di aiuto.

Appena dietro, nel gruppo dei ventesimi a -3, c’è Scottie Scheffler: per il numero 1 del mondo continua a esserci una sostanziale costanza a un livello talmente alto che dalla vetta dell’OWGR non si schioderà nel breve termine. Tra i facenti parte della top ten globale il più in difficoltà è Hideki Matsuyama: il numero 6 è 99° a +2, o meglio lo sarebbe se non ci fosse il disastroso +6 di Justin Thomas, 134° e con speranze pressoché nulle di passare il taglio, salvo miracoli.