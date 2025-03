Golf, Norris si prende la testa del Joburg Open dopo il crollo di Smith. Laporta sale in classifica

Giornata di sole spettacolare in quel di Johannesburg dove si sta disputando il Joburg Open. La classifica aggiornata dopo la seconda giornata vede in testa a -11 il sudafricani Shaun Norris che, grazie ad un giro in -7, si è preso la prima posizione in solitaria. Un venerdì di golf impeccabile per il 42enne che questo Golf Club lo conosce molto bene.

Tuttavia, conferma di essere in forma smagliante anche Adrien Saddier, francese classe ‘92. Il transalpino ha continuato sulla falsa riga di ieri portando in club house un -5 di giornata (-10 sul totale) e si è preso la seconda piazza dietro solamente di un colpo. Per la terza piazza, invece, si stanno dando battaglia l’indiano Shubhankar Sharma e lo scozzese Connor Syme, fermi a -9.

Tracollo, invece, per uno dei due leader dopo il giovedì di gara. Jordan Smith, a pari merito con il cinese Ding a -7, non ha mantenuto la stessa lucidità e quest’oggi ha consegnato uno score di +4 che lo ha relegato in T37 a -3. Ding invece è rimasto aggrappato con le unghie e con i denti alle prime posizioni e si trova dopo 36 buche a -8 in T5.

Buona anche la risalita del leaderboard da parte dell’unico azzurro in campo questo week end, Francesco Laporta. Il pugliese ha chiudo venerdì con un -2 che lo porta direttamente in 20esima posizione a -5 sul totale. Tempo per aggredire il campo ce n’è e Laporta questo lo sa.

Il taglio, posto a -1, ha lasciato fuori nomi del calibro di Dylan Naidoo, vincitore la scorsa settimana a Durban, Wilco Nienaber, Tom Vaillant, Ricardo Gouveia, Darren Fichardt e Johanness Veerman.