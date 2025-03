Golf, Kevin Roy al comando del Puerto Rico Open. Matteo Manassero in top ten dopo il primo round

I golfisti del PGA Tour danno il via ad una delle rare settimane in cui il maggior circuito internazionale offre due eventi. A Rio Grande (Puerto Rico) si gioca il cosiddetto alternate event, ovvero il Puerto Rico Open (montepremi 4 milioni di dollari). L’evento nato nel 2008 concede la possibilità a coloro che non sono riusciti a rientrare tra i protagonisti dell’Arnold Palmer Invitational di non perdere il ritmo gara volando nella splendida cornice dello stato centroamericano.

Al termine del primo round guida la classifica Kevin Roy. L’americano piazza un superbo round da -10 (62 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul connazionale Chris Gotterup. In terza posizione con lo score di -8 troviamo lo statunitense Davis Riley ed il danese Rasmus Neergaard-Petersen, seguiti ad una lunghezza dall’australiano Karl Vilips. Classifica chiaramente ristrettissima con ben 111 partecipanti che hanno chiuso la prima tornata con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 72 del Gran Reserve Country Club di Rio Grande (Puerto Rico) a completare la top ten in sesta posizione con il punteggio di -6 troviamo un gruppone composto da 14 golfisti tra i quali spiccano il sudafricano Garrick Higgo, il tedesco Jeremy Paul e l’azzurro Matteo Manassero. Il veronese mette a segno un solido round bogey free impreziosito dall’eagle siglato al par 5 della buca 11.

Nel gruppone di coloro che chiudono le prime 10 posizioni da segnalare la presenza del sudafricano Kieron van Wyk. Il ventitreenne non ancora passato al professionismo è lì con i migliori e nel pomeriggio italiano dovrà completare inoltre le ultime tre buche del primo round. Diversi golfisti infatti sono stati fermati dall’oscurità nel giovedì che ha inaugurato l’evento. In serata spazio alla seconda tornata che decreterà il consueto taglio di metà gara.