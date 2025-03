Finisce subito la corsa di Giulio Zeppieri a Indian Wells

Di ritorno in un tabellone Masters 1000 dopo i problemi che lo hanno costretto a saltare l’ultima parte del 2024, Giulio Zeppieri esce di scena al primo turno di Indian Wells dopo aver superato le qualificazioni. A sconfiggerlo è Adam Walton: l’australiano, numero 96 del mondo, lo supera con un 7-5 6-1 che però non deve scoraggiare il laziale, che ha tutte le carte in regola per potersi riprendere un valido livello di gioco.

Nel primo set Zeppieri ha subito un po’ di problemi al servizio: deve subito salvare due palle break e, nel terzo game, finisce per perdere effettivamente la battuta, salvo poi riprendersi il maltolto nell’immediato e a zero. Passano i minuti e migliora la situazione per l’azzurro, con Walton a sua volta costretto a tenere in mano la situazione visto che è lui, sul 4-3, a dover salvare due palle del 5-3. Scampato quel pericolo, però, l’ultimo a ridere è l’australiano, che strappa la battuta a 30 a Zeppieri e chiude 7-5.

Il secondo parziale diventa così una cosa molto diversa rispetto al primo, ne senso che dopo i due game iniziali per Zeppieri iniziano i problemi: dall’1-0 non riesce più a vincere un game e non va neppure vicino a trovare un break, mentre ne subisce tre. Ed è doloroso quello sull’1-3, quando servono quattro chance a Walton per mettere in una precisa direzione il confronto.

Nell’ora e 16 minuti di gioco tra i due qualificati, e con Walton che avrà ora la sfida con il canadese Denis Shapovalov, vale e non poco che i numeri sulla prima dell’aussie siano migliori rispetto a quelli di Zeppieri: 57%-75% in campo e 55%-76% in fatto di punti vinti. Ma va ripetuto il concetto: per l’italiano si tratta semplicemente di cominciare la risalita per un 2025 che molto può dire sul suo conto.