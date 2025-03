Giro delle Fiandre 2025: programma, orari, tv, streaming. Non ci sarà la diretta sulla RAI

Domenica 6 aprile 2025 va in scena una delle corse più attese di tutta la stagione: il Giro delle Fiandre, che apre una settimana di Grandi Classiche del ciclismo mondiale. Parterre di livello assoluto con nomi quali Mathieu Van der Poel, vincitore dell’edizione del 2024, Tadej Pogacar, vincitore nel 2023 ed il nostro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che ha dimostrato alla Milano-Sanremo il suo valore.

Il percorso del Giro delle Fiandre partirà da Bruges, non più da Anversa come nel 2024, e si concluderà dopo ben 268,9 chilometri ad Oudenaarde. Previsti 16 muri e 7 tratti in pavé lungo il percorso che renderanno come sempre spettacolare la corsa. Il primo settore in pavé verrà affrontato dopo 109 chilometri ed a circa 45 chilometri dall’arrivo i corridori dovranno superare la scalata di Koppenberg prima del gran finale.

PROGRAMMA

domenica 6 aprile

Giro delle Fiandre 2025 Bruges-Oudenaarde (268,9 km)

ORARI

Orario di partenza: 10.00

Orario di arrivo stimato: 16.25

DOVE VEDERE IL GIRO DELLE FIANDRE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (canale 210). Non è prevista diretta tv sui canali RAI.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Discovery Plus, Dazn

Diretta live testuale: OA Sport