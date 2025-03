Pedersen vince la Gand-Wevelgem: “Gli attacchi sono punti di non ritorno”. Su Milan e il Fiandre…

Mads Pedersen ha vinto la Gand-Wevelgem 2025, rendendosi protagonista di uno splendido attacco da lontano e imponendosi in questa classica belga per la terza volta in carriera dopo le stoccate del 2024 e del 2020. Il 29enne danese si è rivelato insuperabile lungo un percorso spesso congeniale agli arrivi in volata, dettando legge in solitaria e conquistando il suo quarto successo stagionale.

L’alfiere della Lidl-Trek ha alzato le braccia al cielo per la 50ma volta in carriera e ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “Non mi aspettavo di essere capace di fare qualcosa del genere, vincere di nuovo qui è una sensazione speciale. 60 km da solo? Non avevo idea, quando attacchi può essere il punto di non ritorno, oggi è andato tutto bene: ho preso quella decisione ed è stata quella giusta. Credo di non essere mai stato così bene come oggi e sono felicissimo“.

Il Campione del Mondo 2019 ha poi proseguito: “Sapevo che negli ultimi 5-10 km il gruppo recupera tantissimo, ma negli ultimi 300-400 metri mi sono goduto il momento. Sapevo che se avessi vinto oggi avrei raggiunto diversi corridori come recordman di questa corsa, sono tutte vittorie clamorose“. Ha infatti raggiunto a quota tre il nostro Mario Cipollini, lo slovacco Peter Sagan e i belgi Eddy Merckx, Robert van Eenaeme, Tom Boonen e Rik van Looy.

Terzo posto allo sprint per il suo compagno di squadra Jonathan Milan, battuto da Tim Merlier nella volata di gruppo: “Questa è una corsa che sapevo che poteva mettere Milan nelle migliori condizioni, ci siamo giocati le nostre carte“. E in vista del Giro delle Fiandre di settimana prossima: “Questa è una corsa diversa rispetto, ci saranno Pogacar e van der Poel e sarà un altro livello, sappiamo che Tadej è un corridore piuttosto forte ma ho acquisito molta fiducia in vista domenica, so che posso vincere e dipenderà da me“.