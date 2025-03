Freestyle: gli Stati Uniti trionfano nella gara mista a squadre di aerials, battuta l’Ucraina

Gli Stati Uniti trionfano nella prova a squadre miste di aerials, segmento valido per i Campionati Mondiali 2025 di sci freestyle, evento in scena quest’anno in Svizzera, precisamente nella Valle di Engadina. Ottima prestazione per la compagine a stelle e strisce, capace di surclassare totalmente la concorrenza con un margine importante.

Nello specifico il trittico composto da Kalia Kuhn, Quinn Dehlinger e Christopher Lillis hanno ottenuto un punteggio totale di 344.63, piazzandosi a distanza siderale dall’Ucraina di Anhelia Brykina, Aleksandr Okipniuk e Dmytro Kotovski, seconda con lo score di 312.35.

Sotto quota 300 invece i padroni di casa svizzeri Lina Kozomara, Noe Roth e Pirmin Werner, capaci di spingersi fino a 281.43, precedendo l’Australia di Danielle Scott, Laura Peel e Reilly Flanagan, quarta con 272.49.

Ricordiamo che in questa gara non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.