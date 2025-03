A che ora i Mondiali di skicross 2025 oggi in tv: orari, programma, streaming

Oggi, sabato 22 marzo, si disputerà in quel di St Moritz la prova a squadre mista, ultima gara valida per i Campionati Mondiali 2025 di skicross, competizione allestita all’interno della rassegna iridata di sci freestyle in fase di svolgimento alla valle dell’Engadina, in Svizzera. Ancora una volta i fari saranno puntati sulle stella della Nazionale italiana femminile Jole Galli, in questa occasione affiancata da Yanick Gunsch, il quale sostituisce un acciaccato Simone Deromedis .

La valtellinese, reduce da un periodo estremamente positivo in Coppa del Mondo, in occasione del segmento indivudale è uscita subito di scena alla prima heat, cedendo il passo alle quotate India Sherret e Daniela Maier. Il classe 1997 ha invece strappato la ventiduesima posizione in campo maschile, venendo eliminato anche lui nel turno inaugurale.

Inutile dire che l’obiettivo per gli azzurri sarà quello di arrivare più in fondo possibile, con la consapevolezza di poter affrontare una gara senza pressione, in cui sarà importante non cedere neanche di un millimetro, buttando il cuore oltre l’ostacolo in tutte le curve, in tutti i salti, in tutte le strutture.

Guarda i Mondiali di sci freestyle su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming deilla terza giornata valida per i Mondiali 2025 di skicross. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 2, mentre la diretta sarà coperta da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (per le trasmissioni su Eurosport 1), oltre che in chiaro su RAI Play Sport 2. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA MONDIALI SKICROSS ENGADINA 2025

Sabato 22 marzo

Ore 11.00 Skicross a squadre miste – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA MONDIALI SKICROSS: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, in chiaro su RAI Play Sport 2, Sky GO, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport