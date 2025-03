FLASH! Zaynab Dosso fulmine azzurro: domina i 60 metti ed è campionessa d’Europa

L’Italia continua a ruggire nella velocità e si regala un’apoteosi meravigliosa: se negli ultimi anni si era fatta festa al maschile, oggi si gioisce tra le donne per merito di una sconfinata Zaynab Dosso, che ha conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri agli Europei Indoor alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi).

La velocista emiliana ha trionfato grazie a una prestazione semplicemente sensazionale: il tempo di reazione non è stato dei migliori (0.157, dopo che era stata chiamata una partenza falsa con tanto di richiamo a Mujinga Kambundji), ma l’azzurra si è subito sciolta in partenza e poi ha inscenato un perentorio lanciato, accelerando di forza e spingendo fin sul traguardo con un incedere impetuoso.

La 25enne si è imposta con il sensazionale tempo di 7.01: ha migliorato di un centesimo il già suo record italiano siglato lo scorso anno, limando due centesimi alla prestazione offerta in semifinale dopo essersi presentata a questa rassegna continentale in sala con lo stagionale di 7.05 realizzato qualche settimana fa a Torun prima di imporsi ai Campionati Italiani Assoluti.

La nostra portacolori ha così stampato la miglior prestazione mondiale stagionale, superando di un centesimo quanto fatto dalla statunitense Jacious Sears lo scorso 8 febbraio a New York. L’allieva di Giorgio Frinolli prosegue la propria striscia di medaglie dopo il bronzo sui 100 metri agli Europei di Roma della scorsa estate, preceduti dal bronzo sui 60 metri ai Mondiali Indoor.

Zaynab Dosso è entrata in una nuova dimensione: più matura dal punto di vista agonistico, più convinta dei propri mezzi, più capace di resettare e di rilanciarsi, più abile nel mettere insieme i momenti basilari del proprio gesto tecnico. Arriva il terzo oro consecutivo per l’Italia in questa specialità dopo quelli di Marcell Jacobs nel 2021 e Samuele Ceccarelli nel 2023.

La nostra portacolori, che ha regalato all’Italia il terzo e ultimo oro di questa spedizione dopo quelli di Andy Diaz (salto triplo) e Larissa Iapichino (salto in lungo), ha vinto di forza lo scontro diretto con la svizzera Mujinga Kambundji, la sua rivale di riferimento dopo che aveva corso in 7.03 qualche settimana fa (miglior prestazione europea stagionale).

A questo punto è lecito sognare in grande anche in vista dei Mondiali Indoor che si disputeranno tra un paio di settimane a Nanchino: nel panorama attuale Zaynab Dosso non deve porsi limiti sul rettilineo in sala. La lussemburghese Patrizia van der Weken ha conquistato il bronzo con il nuovo record nazionale (7.06) precedendo la polacca Ewa Swoboda (7.07).