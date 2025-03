Atletica, Eloisa Coiro accarezza la medaglia agli Europei Indoor. Beffa slovena sul traguardo

Eloisa Coiro ha lottato per una medaglia sugli 800 metri agli Europei Indoor 2025 di atletica, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). L’azzurra è rimasta guardinga in fondo al gruppo per tre giri (passaggio ai 200 in 29.50, transito ai 400 in 1:02.30, poi 1:33.20 al suono della campana), lottando strenuamente con le avversarie a suon di sportellate e contatti, tipici delle gare di mezzofondo in sala.

La 24enne è emersa brillantemente nell’ultima tornata, ha superato la svizzera Rachel Pellaud e poi ha scavalcato l’altra elvetica Audrey Werro (caduta), è riuscita a infilare la quotatissima Anita Horvat in ingresso dell’ultima curva e si è presentata sul rettilineo con il sogno di salire sul podio, ma purtroppo negli ultimi metri è mancata un po’ di benzina e la balcanica è riuscita a operare il controsorpasso.

Eloisa Coiro ha così concluso al quarto posto con il tempo di 2:02.59 nella gara vinta di forza dalla polacca Anna Wielgosz, che si è imposta con una bella accelerata per prevalere nei confronti della francese Clara Liberman (2:02.32), mentre il bronzo è finito appunto al collo di Horvat (2:02.52 per quella che era sulla carta la favorita della vigilia).

Si tratta comunque di un buon risultato per l’allieva di Emilio De Bonis, che lo scorso anno è diventata la seconda italiana di sempre sugli 800 metri in sala (1:59.76 ai Mondiali Indoor, dove si fermò in semifinale). Con la prestazione odierna ha migliorato la settima piazza di due anni fa a Istanbul e può guardare con ottimismo verso la stagione all’aperto.