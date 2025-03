Atletica, Catalin Tecuceanu delizia nello sprint ma è quarto agli Europei Indoor. Chapple fantastico

Catalin Tecuceanu si è fermato al quarto posto sugli 800 metri agli Europei Indoor 2025 di atletica, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). L’azzurro ha impostato la gara come piace a lui, accodandosi al gruppo per cercare di risparmiare le energie e puntando tutto sul suo proverbiale sprint, con l’intento di tornare sul podio continentale dopo il bronzo conquistato la scorsa estate all’aperto in quel di Roma.

Il 25enne di origini rumene è transitato comodamente (25.90 ai 200 metri, 52.60 a metà gara, 1:19.60 al suono della campana) e poi ha iniziato la sua progressione dall’ultima posizione: supera di slancio lo spagnolo Elvin Josué Canales e l’olandese Ryan Clarke e si lancia all’inseguimento dell’irlandese Mark English, correndo gli ultimi 100 metri in 13:07, ma non riesce nel sorpasso che sarebbe valso la medaglia.

Catalin Tecuceanu ha concluso al quarto posto con il tempo di 1:45.57, alle spalle di Mark English (1:45.46 per uno dei grandi favoriti della vigilia). Il mezzofondista veneto ha emulato il risultato ottenuto poco prima da Eloisa Coiro nella stessa distanza, guardando da lontano l’avvincente spalla a spalla per la vittoria tra l’olandese Samuel Chapple e il belga Eliot Crestan: il padrone di casa si è imposto con un superbo 1:44.08, record nazionale e decima prestazione europea all-time, quattro centesimi davanti al suo rivale.