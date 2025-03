Federico Riva ambizioso: “Punto alla finale dei 1500 metri ai Mondiali. Ho cambiato metodo di lavoro”

L’ultima puntata di Focus Atletica, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha visto come protagonista Federico Riva. Il mezzofondista romano classe 2000 si è raccontato a 360°, tra il fuori pista (non nasconde il suo amore viscerale per la Roma), un 2024 di crescita e un 2025 ricco di novità e obiettivi.

Il primo racconto per 24enne azzurro fa tornare la mente a Parigi 2024: “Le Olimpiadi sono quel traguardo che si può raggiungere solamente attraverso tanto lavoro e sacrificio. Arrivare ad una manifestazione così è un sogno. Dal mio punto di vista si tratta dell’esperienza più bella della mia vita. Si respira un’aria magica. Un momento indimenticabile? Il primo passo dentro il villaggio. Un sogno che si avverava”.

Dopo un 2024 di crescita con ben 3 titoli italiani (1500 e 3000 indoor ed i 1500 outdoor a La Spezia) è arrivata anche la Finale degli Europei a Roma e la semifinale di Parigi 2024, che 2025 si sta aprendo? “Ho cambiato allenatore 3 mesi fa e ho rivoluzionato il mio metodo di allenamento. Sinceramente prima della stagione indoor ero un po’ titubante. Non sapevo come sarei arrivato all’evento. Dopotutto avrei avuto bisogno di un po’ di adattamento. Invece ho corso bene i miei primi 1500 metri, distanza che non facevo dai Giochi, visto anche l’infortunio di 3 mesi”.

Come proseguirà, poi, il 2025 di Federico Riva? “Dopo i Campionati Italiani penserà agli Europei nei quali correrò i 1500. Ho deciso, poi, di non partecipare ai Mondiali in Cina perché saranno a fine marzo. Preferisco tornare a lavorare sulla stagione all’aperto. Ho cambiato metodo e voglio proseguire il lavoro”.

Dopo la stagione indoor sarà tempo di quella outdoor. I Mondiali di Tokyo sono all’orizzonte. “L’obiettivo sarà fare meglio di Parigi. Andrò in Giappone per conquistare la prima finale in un contesto simile. Voglio sempre migliorare. Un anno fa ho raggiunto la semifinale olimpica, ora proverò a centrare l’atto conclusivo dei Mondiali”.