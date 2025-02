In questo video esclusivo, Alice Liverani e Ferdinando Savarese intervistano Federico Riva, uno dei grandi protagonisti del mezzofondo italiano. Con il suo incredibile tempo di 3’32”84 sui 1500 metri, conquistato nel 2024, è diventato il terzo italiano più veloce di sempre sulla distanza! Ma chi è davvero Federico Riva? Durante questa intervista, l’atleta risponde direttamente a questa domanda, raccontando il suo percorso, come ha trasformato la passione per l’atletica, dopo aver lasciato il calcio giovanile ⚽, in una carriera straordinaria che lo ha portato fino alle Olimpiadi di Parigi . Federico parla anche della sana competizione con il suo collega e rivale Pietro Arese Scopri come la sua preparazione si sta evolvendo grazie a un nuovo allenatore e metodo di allenamento, e quanto la mente giochi un ruolo fondamentale in gare così tattiche come i 1500 metri. ✅ Cosa troverai in questo video? L’intervista completa con Federico Riva ‍♂️ I segreti della sua preparazione atletica L’importanza della mentalità per vincere i 1500 metri Le emozioni di Federico alle Olimpiadi di Parigi 2024 La sana competizione con Pietro Arese