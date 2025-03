Federico Cinà guadagna oltre 70 posizioni nel ranking ATP! Balzo folle a Miami. E da inizio anno…

Federico Cinà potrà godersi una giornata tanto speciale a Miami. Presente in tabellone grazie a una wild card, il giovanissimo siciliano (18 anni il 30 marzo) ha compiuto la sua impresa, battendo nel primo turno del Masters1000 in Florida l’argentino Francisco Comesana (n.67 del ranking) col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (2). Una prestazione di qualità e carattere dell’azzurro, capace anche di superare i crampi che lo avevano condizionato sul finire del secondo parziale.

Con questo risultato, il 17enne tricolore ha compiuto un gran balzo in classifica mondiale, ricordando già il suo percorso la settimana scorsa con il raggiungimento della finale nel Challenger di Hersonissos (Grecia). Col risultato sul cemento ellenico, Pallino aveva guadagnato 116 posizioni rispetto all’aggiornamento precedente.

Grazie all’affermazione odierna, i posti scalati sono stati in solo colpo 72. Il classe 2007, infatti, è n.369 virtuale della classifica mondiale con 133 punti. Nel secondo turno a Miami si ritroverà il finalista dello scorso anno, Grigor Dimitrov, e sarà molto difficile. Tuttavia, nel tennis non si può mai dire, e quindi non resta che presentare tutti i possibili aggiornamenti della classifica del tennista nostrano.

Di seguito le proiezioni del ranking di Federico Cinà:

PROIEZIONI RANKING ATP FEDERICO CINÀ

Secondo turno Masters1000 Miami: 133 punti (n.369 del ranking virtuale)

Terzo turno Masters1000 Miami: 153 punti (n.334 del ranking virtuale)

Ottavi di finale Masters1000 Miami: 203 punti (n.258 del ranking virtuale)

Quarti di finale Masters1000 Miami: 303 punti (n.180 del ranking virtuale)

Semifinali Masters1000 Miami: 503 punti (n.117 del ranking virtuale)

Finale Masters1000 Miami: 753 punti (n.83 del ranking virtuale)

Vittoria Masters1000 Miami: 1103 punti (n.49 del ranking virtuale)