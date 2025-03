Cosa è successo a Federico Cinà: problema fisico con Comesana ad un passo dalla vittoria

Proprio sul più bello. Federico Cinà sta vivendo non poche emozioni nel suo primo match in carriera in un Masters1000. Presente nel tabellone principale attraverso una wild-card, il 17enne siciliano si sta facendo onore contro il navigato argentino Francisco Comesana.

Il classe 2007 tricolore, infatti, con grande qualità e determinazione ha conquistato il primo set al tie-break 7-6 (4), mettendo in mostra non solo colpi, ma anche capacità di giocare bene i punti importanti, specialmente nell’interpretazione dell’ultima fase della prima frazione.

Nel secondo parziale l’azzurrino ha messo in grave difficoltà il sudamericano, trovando grande profondità nei propri colpi e sfruttando anche i gratuiti del rivale. In questo modo è arrivato il break nel quarto game, confermato nel successivo. Avanti 5-3, Pallino si è trovato nella condizione di andare a servire per il match.

Sfortunatamente, forse per la tensione, i crampi hanno colto l’azzurro che da quel momento non è stato più in grado di muoversi come avrebbe voluto. In questa maniera la partita si è complicata per il nostro portacolori, che nonostante tutto la chiude al tie-break 7-6 (2).