Federico Cinà: buone risposte dopo l’infortunio e ranking da ricostruire

Tornato in pista. Federico Cinà aveva salutato il 2024 con un infortunio che lo aveva costretto a stare fermo, suggerendo una preparazione specifica presso il centro di Tirrenia, in maniera tale da programmare il 2025 step by step.

Classe 2007 e figlio di Francesco Cinà (storico tecnico di Roberta Vinci), “Pallino” (nickname noto agli appassionati) è tornato a giocare a quasi tre mesi di distanza dall’ultima volta e sul cemento a Sharm El Sheikh (Egitto) ha dato buone risposte. Il giocatore, infatti, ha ottenuto il suo secondo titolo professionistico in carriera, battendo nella finale dell’ITF di 15.000 dollari l’americano Martin Damm (numero 505 del mondo) col punteggio di 7-6 (3) 7-6 (3).

Un’affermazione che conferma quanto di buono si dica sul talento del 17enne siciliano. Un tennista molto dotato tecnicamente, soprattutto dal lato del rovescio, che sta lavorando per incrementare precisione e potenza anche con il dritto e il servizio. Il tutto da legare, chiaramente, a un rafforzamento dal punto di vista atletico, componente indispensabile ormai nel tennis moderno.

Attualmente, Cinà è n.557 del ranking ATP e ambisce a entrare in top-500, ricordando che l’anno passato aveva concluso da n.515 (16 dicembre 2024). Per salire di colpi, “Pallino” potrà sfruttare una wild card e prendere parte al Challenger greco di Hersonissos, dove affronterà al primo turno il britannico Henry Searle (n.407 ATP), vincitore di Wimbledon junior nel 2023.