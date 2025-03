Federica Brignone vince la Coppa di gigante se…Il piazzamento esatto che serve dopo l’uscita di Robinson

Alice Robinson non ha portato a termine la prima manche del gigante di Sun Valley, finale della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse neozelandese si era presentata al cancelletto di partenza da leader della classifica di specialità con 520 punti e venti lunghezze di vantaggio nei confronti della nostra Federica Brignone.

Scesa con il pettorale numero 7 dopo un’interruzione per la caduta di Paula Moltzan e dopo aver assistito alla prestazione della fuoriclasse valdostana (numero 1), che aveva commesso delle sbavature, l’oceanica è andata in affanno nel primo intermedio accusando un ritardo di 20 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami, poi è transitata a metà gara a 0.43 dell’elvetica.

Alice Robinson non è riuscita a trovare la sciata dei giorni migliori, al terzo intermedio era attardata di 97 centesimi. La leader della graduatoria ha tentato il tutto per tutto, ha rischiato troppo, si è inclinata eccessivamente in una curva verso destra, è scivolata e non è così riuscita a portare a termine la gara. Si tratta di un clamoroso colpo di scena che ha dato una svolta importante nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo di generale.

Federica Brignone si trova infatti a venti punti di distacco da Robinson e ora il sorpasso è nelle sue mani: le basterà conquistare venti punti per agganciare la neozelandese e sopravanzarla in virtù del maggior numero di successi ottenuti in stagione tra le porte larghe nel massimo circuito internazionale itinerante (cinque contro uno). In sostanza all’azzurra sarà sufficiente chiudere la gara in tredicesima posizione, missione assolutamente alla sua portata.

Federica Brignone occupa la seconda posizione al termine della prima manche con un ritardo di 45 centesimi nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La valdostana si è lasciata alle spalle la svedese Sara Hector di 23 centesimi, mentre Sofia Goggia è quarta a 1.51 dalla vetta. L’albanese Lara Colturi è quinta a 1.99 dall’elvetica, dunque i distacchi sono decisamente importanti: la Coppa del Mondo di specialità è davvero a un passo da Brignone, che ha già portato a casa il trofeo generale e quello di discesa.

COSA SERVE A FEDERICA BRIGNONE PER VINCERE LA COPPA DEL MONDO DI GIGANTE?

Le bastano venti punti, dunque chiudere almeno al tredicesimo posto nel gigante di Sun Valley.