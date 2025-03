Federica Brignone scala le gerarchie: ottava della storia! La classifica delle più vincenti di tutti i tempi in Coppa del Mondo

Federica Brignone ha vinto il superG di La Thuile ed è diventata l’ottava atleta di ogni tempo per numero di successi nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra si è infatti imposta in ben 37 occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante ed è salita a quota 83 podi in carriera, mettendo le mani sulla Sfera di Cristallo per la seconda volta in carriera.

La fuoriclasse valdostana cercherà di rimpinguare il proprio bottino in occasione delle Finali di Sun Valley (USA) che si disputeranno dal 22 al 27 marzo, in chiusura di una stagione dove la 34enne ha dettato legge in ben dieci occasioni (cinque giganti, tre superG e due discese libere).

Al comando della graduatoria figura la statunitense Mikaela Shiffrin, che si è imposta in ben cento occasioni (63 in slalom), a precedere la connazionale Lindsey Vonn (82 sigilli, di cui 43 in discesa libera): entrambe sono ancora in attività, Shiffrin può sensibilmente migliorare il proprio palmares mentre Vonn è tornata in attività dopo il primo ritiro e non sembra avere ancora molte chance.

Alle loro spalle troviamo l’austriaca Annemarie Moser-Proell (62) e le svizzere Vreni Schneider (55) e Lara Gut-Behrami (46, ancora in attività). Federica Brignone è a cinque lunghezze di distacco dalla svedese Anja Paerson, con l’affermazione odierna ha raggiunto l’austriaca Marlies Schield. Di seguito la classifica delle più vincenti di tutti i tempi in Coppa del Mondo.

CLASSIFICA VINCITRICI INCOPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Mikaela Shiffrin (USA) 100 (4 discesa, 5 superG, 22 gigante, 63 slalom, 1 combinata, 5 paralleli)

2. Lindsey Vonn (USA) 82 (43 discesa, 28 superG, 4 gigante, 2 slalom, 5 combinata)

3. Annemarie Moser-Proell (Austria) 62 (36 discesa, 16 gigante, 3 slalom, 7 combinata)

4. Vreni Scheider (Svizzera) 55 (20 gigante, 34 slalom, 1 combinata)

5. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 46 (13 discesa, 23 superG, 9 gigante)

5. Renate Goetschl (Austria) 46 (24 discesa, 17 superG, 1 slalom, 4 combinata)

7. Anja Paerson (Svezia) 42 (6 discesa, 4 superG, 11 gigante, 18 slalom, 3 combinata)

8. Federica Brignone (Italia) 37 (2 discesa, 13 superG, 17 gigante, 5 combinata)

8. Marlies Schild (Austria) 37 (1, gigante, 35 slalom, 1 combinata)

10. Katja Seilzinger (Germania) 6 (16 discesa, 16 superG, 4 gigante)