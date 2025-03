Federica Brignone potrebbe eguagliare (e superare) due record storici di Alberto Tomba!

Federica Brignone ha compiuto una missione sportivamente mostruosa e gigantesca, di cui si comprenderà fino in fondo l’effettiva portata soltanto tra qualche anno: ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino, uno dei trofei più difficili da conquistare perché richiede enorme costanza in ogni fine settimana di tutto l’inverno e delle sconfinata abilità in praticamente tutte le specialità. Vero che la fuoriclasse valdostana si era già imposta nel 2020, ma quella volta la stagione venne interrotta bruscamente e senza preavviso a causa della pandemia, la lotta era ancora in pieno svolgimento e i trofei vennero recapitati all’azzurra via posta, senza il diritto a una festa.

Questa volta, invece, la 34enne potrà godere di tutti gli onori che le spettano, festeggiando in pista, con la consegna a mano della Sfera di Cristallo e la possibilità di alzarla al cielo in un contesto sportivo e non in solitaria tra le mura domestiche, con qualche scatto fotografico amatoriale vista la particolare situazione di cinque anni fa. Era quello che più voleva la nostra portacolori, che si è resa protagonista di una stagione semplicemente leggendaria e condita da risultati stellari che alle nostre latitudini hanno avuto un solo precedente: i riscontri ottenuti dall’azzurra sono paragonabili soltanto a quelli di Alberto Tomba.

Federica Brignone è infatti in piena lotta per eguagliare e anche superare due storici record della ribattezzata Bomba: l’emiliano conquistò undici vittorie nella mitica stagione 1994-1995 di Coppa del Mondo e salì sul podio per ben quindici volte, mentre la rinominata Tigre di La Salle è a quota dieci successi (cinque in gigante, tre in superG, due in discesa libera) e quattordici apparizioni in top-3, dunque a una sola lunghezza in entrambe le graduatorie dai primati di quella che è la più grande icona dello sci alpino italiano e uno dei mostri sacri dello sport tricolore in generale.

La Campionessa del Mondo di gigante, nonché argento iridato in superG (ma quei due risultati non rientrano nel computo delle statistiche che stiamo valutando), avrà a disposizione tre occasioni per eguagliare e provare a superare Alberto Tomba. Alle Finali di Sun Valley (USA) andrà a caccia del colpaccio tra discesa libera (22 marzo), superG (23 marzo) e gigante (25 marzo), tra l’altro è in lotta per la conquista delle Sfere di Cristallo di specialità in tutti i casi. Per quanto riguardo i record generali di Alberto Tomba, invece, la situazione aggiornata è questa: 37 vittorie e 83 podi per Federica Brignone contro i 50 successi e 88 podi dell’emiliano.