Federica Brignone non fa calcoli: “Nello sci alpino è proprio la cosa da non fare: attaccherò!”

Federica Brignone si trova davvero a un passo dalla conquista della Coppa del Mondo di gigante: per alzare al cielo il trofeo le basterà concludere al tredicesimo posto il gigante di Sun Valley, località statunitense in cui vanno in scena gli atti conclusivi della massima competizione internazionale itinerante.

La neozelandese Alice Robinson è infatti uscita nella prima manche e dunque alla fuoriclasse valdostana sarà sufficiente raccogliere venti punti per raggiungere l’oceanica e sopravanzarla in classifica generale in virtù di un maggior numero di vittorie ottenute in stagione tra le porte larghe (cinque contro una).

La nostra portacolori ha chiuso la prima manche al secondo posto nonostante una serie di errori commessi lungo la difficilissima pista Hemingway, con un ritardo di 45 centesimi nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La svedese Sara Hector si trova a 23 centesimi dall’azzurra, mentre tutte le altre contendenti si trovano a distacchi abissali: Sofia Goggia è quarta a 1.51 dall’elvetica, l’albanese Lara Colturi è quinta a 1.99, la norvegese Thea Louise Stjernesund è sesta a 2.17.

La Campionessa del Mondo di gigante potrebbe dunque fare dei calcoli nella seconda manche che scatterà alle ore 19.00, ma non è nella sua indole. Federica Brignone è infatti stata molto chiara ai microfoni della Rai: “Fare calcoli è una cosa da non fare nello sci alpino. Spero di rimanere tranquilla, fare la mia manche, fare il mio massimo: il mio obiettivo è provare a vincere, prendere anche questo rischio. Voglio sciare al massimo, più attacco e meno prende rischi”.

La fuoriclasse valdostana ha precisato quali saranno le sue intenzioni: “Voglio attaccare nella seconda manche, perché più attacco e meno sbaglio e perché voglio fare una bella gara, come ho dimostrato di poter fare nella prima metà della prima manche. A metà si spacca il manto e nel finale è davvero scivolosa e io ho rischiato di uscire”.