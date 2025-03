Federica Brignone ad un passo dalla coppa di gigante! Fuori Robinson, l’azzurra è seconda. Goggia da podio!

Federica Brignone è vicinissima a conquistare la Coppa del Mondo di gigante. Clamoroso colpo di scena nella prima manche a Sun Valley visto che Alice Robinson è uscita, commettendo il primo errore della sua stagione proprio nel momento decisivo. Una tracciatura che ha messo in difficoltà tantissime atlete (otto uscite e solo venti al traguardo), in un gigante molto lungo (oltre il minuto), con pochissima velocità e con tantissime curve. Con l’inaspettato zero di Robinson, adesso a Brignone basterà chiudere in tredicesima posizione per recuperare i venti punti che la separano in classifica dalla neozelandese.

Una classifica guidata da Lara Gut-Behrami, che insegue il podio numero 100 della carriera, precedendo di 45 centesimi proprio Federica Brignone, che ha commesso un clamoroso errore proprio all’imbocco dell’ultimo muro, finendo lunghissima di traiettoria. L’azzurra ha perso quasi un secondo nell’ultimo intermedio, ma è comunque riuscita a chiudere alle spalle dell’elvetica grazie anche ad un’eccellente prima parte di gara.

Terza posizione per la svedese Sara Hector (+0.68), che ha preceduto un’ottima Sofia Goggia (+1.51). La bergamasca è stata bravissima ad inserirsi al quarto posto con il pettorale 12 in un momento in cui stavano uscendo in tante e con un manto nevoso che è andato a spaccarsi discesa dopo discesa.

I distacchi sono elevati come dimostra il quinto posto di Lara Colturi a quasi due secondi (+1.99). Dietro alla rappresentante dell’Albania ha concluso la norvegese Thea Louise Stjernesund (+2.17). Settima la svizzera Camille Rast (+2.41) davanti alla slovena Neja Dvornik (+2.65). Completano la Top-10 la svizzera Wendy Holdener (+3.02) e l’americana AJ Hurt (+3.04). Quattordicesimo posto per Giorgia Collomb, che ha pagato oltre quattro secondi (+4.31) e può assolutamente conquistare qualche punto.