A che ora parte Federica Brignone nella seconda manche a Sun Valley: programma esatto, tv, streaming

Federica Brignone ha chiuso al secondo posto la prima manche del gigante di Sun Valley, finale della Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena nella località statunitense. L’azzurra ha commesso degli errori lungo la durissima pista statunitense, ma è riuscita a ottenere un piazzamento ragguardevole, con un ritardo di 45 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami.

La fuoriclasse valdostana può fare affidamento su un vantaggio di 23 centesimi nei confronti della svedese Sara Hector e di 1.06 su Sofia Goggia, mentre l’albanese Lara Colturi è a 1.54 dalla nostra portacolori. I distacchi sono decisamente importanti e la 34enne è davvero vicina alla conquista della Sfera di Cristallo di specialità.

La neozelandese Alice Robinson è infatti uscita dal tracciato e così all’azzurra basterà conquistare venti punti per superare l’oceanica e alzare al cielo il trofeo: sarà sufficiente un tredicesimo posto per fare festa dopo aver già conquistato la Coppa del Mondo generale e quella di discesa libera. La seconda manche scatterà alle ore 19.00 di martedì 25 marzo.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

A che ora parte Federica Brignone nella seconda manche a Sun Valley? L’appuntamento è per le ore 19.35, ovviamente l’azzurra sarà la penultima a scattare, seguita poi da Lara Gut-Behrami. Le atlete dal 20mo al nono posto in classifica scatteranno a intervalli di 1’45”, dall’ottavo al primo posto partiranno distanziate di due minuti, prevista una pausa di 2’15” prima delle migliori 8.

A CHE ORA PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA SECONDA MANCHE A SUN VALLEY?

Alle ore 19.35 di martedì 25 marzo, sarà la penultima a partire nella seconda manche che scatterà alle ore 19.00.

CALENDARIO GIGANTE SUN VALLEY

Martedì 25 marzo

Ore 19.00 Gigante femminile a Sun Valley, seconda manche – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE SUN VALLEY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA MANCHE GIGANTE SUN VALLEY

1 29 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA 1:10.16 6.09 20 Rossignol

2 22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:09.47 5.40 19 Salomon

3 20 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:09.23 5.16 18 Atomic

4 21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:09.12 5.05 17 Head

5 27 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:09.00 4.93 16 Head

6 17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:08.55 4.48 15 Atomic

7 28 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA 1:08.38 4.31 14 Rossignol

8 15 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:08.16 4.09 13 Rossignol

9 23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:07.61 3.54 12 Head

10 24 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:07.49 3.42 11 Head

11 14 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:07.11 3.04 10 Head

12 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:07.09 3.02 9 Head

13 10 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:06.72 2.65 8 Fischer

14 13 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:06.48 2.41 7 Head

15 3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:06.24 2.17 6 Rossignol

16 5 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:06.06 1.99 5 Blizzard

17 12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:05.58 1.51 4 Atomic

18 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:04.75 0.68 3 Head

19 1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:04.52 0.45 2 Rossignol

20 2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:04.07 1 Head