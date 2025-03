Federica Brignone, la stagione non è ancora finita! Previste ancora due gare ad aprile

Federica Brignone ha dominato la stagione, conquistando la Coppa del Mondo generale e i trofei di specialità per quanto riguarda discesa libera e gigante. La fuoriclasse valdostana è stata estremamente costante nel corso di questa annata agonistica, vincendo ben dieci gare nel massimo circuito internazionale itinerante (cinque giganti, tre superG, due discese libere) e salendo sul podio in ben sedici occasioni (una seconda piazza e cinque terzi posti).

La 34enne si è laureata Campionessa del Mondo e si è messa al collo la medaglia d’argento iridata in superG, ampliando un palmares sconfinato in cui figurano anche tre medaglie olimpiche. L’azzurra ha saputo mettere le mani sulla Sfera di Cristallo per la seconda volta in carriera a cinque anni dal precedente sigillo, alzando al cielo i vari trofei a Sun Valley e facendo suonare più volte l’Inno di Mameli in terra statunitense.

L’agenda dell’azzurra è già fittissima per i prossimi giorni: sabato 29 marzo (verso l’ora di pranzo) atterrerà a Milano Malpensa e riceverà una grande accoglienza, mentre domenica alle ore 11.00 sarà a Courmayeur dove le verrà intitolata la pista numero 14 del comprensorio valdostano. La nostra portacolori si godrà poi qualche giorno di totale riposo con familiari, amici e parenti, prima di tornare in gara.

La stagione agonistica non è infatti finita. Siamo a inizio primavera e la 34enne è reduce da un inverno trionfale, ma come sempre vuole onorare tutti gli impegni e il 3-4 aprile disputerà i Campionati Italiani Assoluti. Gareggerà con i colori del Centro Sportivo Carabinieri in Val di Fassa: giovedì difenderà il titolo in gigante (andrà a caccia del sesto tricolore tra le porte larghe), mentre venerdì, sempre sulla pista VolatA al Passo San Pellegrino, sarà impegnata in superG (specialità in cui dettò legge nel 2017 e nel 2023).