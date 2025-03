Federica Brignone incrementa ancora su Sofia Goggia nella classifica delle italiane più vincenti

Federica Brignone ha vinto il superG di Kvitfjell e ha così allungato in testa alla classifica delle italiane plurivincitrici nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha infatti toccato quota 35 affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante (16 in gigante, 12 in superG, 5 in combinata, 2 in discesa libera), ampliando ulteriormente il distacco sulle più immediate inseguitrici in questa speciale graduatoria.

La 34enne ha infatti aumentato il divario nei confronti di Sofia Goggia, ormai lontana ben nove affermazioni: le due rivali erano vicine all’inizio di questa annata agonistica, poi la valdostana è salita sul gradino più alto del podio in ben otto occasioni mentre la bergamasca ha fatto suonare l’Inno di Mameli in due eveenti e così il vantaggio di Federica Brignone si è dilatato sensibilmente. La 32enne è ferma a 26 trionfi (19 in discesa libera, 7 in superG), il duello proseguirà tra il gigante di Are e le gare di La Thuile (due superG e una discesa).

Due mostri sacri come come Deborah Compagnoni (16 vittorie) e Isolde Kostner (15) sono già distanziate da tempo dai due fenomeni italiani dello sci contemporaneo. Marta Bassino occupa il sesto posto con sette sigilli (sei in gigante e uno in discesa libera), a una lunghezza da Karen Putzer (8). A seguire Denise Karbon (6) e Maria Rosa Quario (la mamma di Federica Brignone ha vinto quattro slalom in carriera). Di seguito la classifica delle italiane vincitrici nella Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA ITALIANE VINCITRICI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

35. Federica Brignone (16 GS, 12 SG, 5 AC, 2 DH)

26. Sofia Goggia (19 DH, 7 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 SG)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)