Quante gare mancano alla fine della Coppa del Mondo di sci alpino? Gli ultimi impegni per Brignone e Goggia

Mancano nove gare al termine della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: tre superG, due discese libere, due giganti e due slalom. Siamo ufficialmente entrati nell’ultimo mese del massima competizione internazionale itinerante, al termine del quale conosceremo chi alzerà al cielo l’ambita Sfera di Cristallo generale e i vari trofei delle singole specialità. Federica Brignone svetta in classifica con 251 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami e sogna la seconda grande apoteosi in carriera dopo quella di cinque anni fa, mentre Sofia Goggia è terza e contende alla valdostana la “coppetta” di discesa.

Si preannunciano delle settimane roventi, a cominciare dal prossimo weekend: ad Are (Svezia) sono previsti un gigante (sabato 8 marzo) e uno slalom (9 marzo). La prova tra le porte larghe in terra scandinava potrebbe avere un peso specifico enorme nel duello tra l’azzurra l’elvetica, che poi non saranno impegnate tra i pali stretti il giorno successivo (salvo sorprese) e che successivamente si proietteranno verso le tre gare di La Thuile.

Sarà proprio la località di casa di Federica Brignone a ospitare due superG e una discesa libera: si incomincerà giovedì 13 marzo con la discesa, il 14 marzo si svolgerà il recupero del superG di St. Moritz non disputato per maltempo prima di Natale e il 15 marzo ci sarà spazio per un altro superG. Al termine dell’appuntamento in Valle d’Aosta avremo un quadro di classifica decisamente più chiaro e ci si trasferirà negli Stati Uniti d’America, precisamente a Sun Valley, per la disputa delle finali.

Negli USA si incomincerà con le discipline veloci (il 22 marzo la discesa libera, il 23 marzo il superG) e si proseguirà poi con le discipline tecniche (gigante il 25 marzo, slalom il 27 marzo). Sarà già primavera e le gare si disputeranno nella serata italiana: in questo contesto si assegneranno il trofeo e l’auspicio è che si materializzi una festa tutta italiana.

CALENDARIO ULTIME GARE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

8 marzo Gigante femminile ad Are (Svezia)

9 marzo Slalom femminile ad Are (Svezia)

13 marzo Discesa libera femminile a La Thuile (Italia)

14 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

22 marzo Discesa libera femminile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG femminile a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante femminile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom femminile a Sun Valley (USA), finale