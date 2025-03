Brignone onesta: “Nessuna ha fatto la gara perfetta. Con i centesimi ci vuole anche fortuna”

Federica Brignone chiude nel miglior modo possibile il lungo fine settimana a Kvitfjell, imponendosi nel superG che ha fatto seguito a due discese libere. Dopo due solidi piazzamenti nella velocità pura, la fuoriclasse valdostana ha saputo imporsi in questa specialità per la seconda volta in stagione e ha conquistato l’ottava affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante in questa annata agonistica, accompagnate dall’apoteosi nel gigante dei Mondiali.

L’azzurra ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami di sei centesimi e ha così allungato ulteriormente in testa alla classifica generale, dove ora può fare affidamento su 251 punti di vantaggio nei confronti dell’elvetica. La 34enne ha compiuto un passo importante verso la Sfera di Cristallo, anche se il duello con la sua avversaria diretta resta ancora aperto in vista dei prossimi appuntamenti: mancano due giganti, tre superG, due discese libere e due slalom al termine del lungo inverno, può ancora succedere di tutto tra Are, La Thuile e le finali di Sun Valley.

La nostra portacolori ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Dopo il traguardo ho urlato per frustrazione perché è stato un superG tostissimo: c’era da sciare, non era facile, bisognava attaccare. Il mio punto di forza è stato l’attacco dopo ogni errore, qui sotto ne ho fatti diversi e infatti Robinson mi ha recuperato sei decimi. Ho quasi inforcato a una porta, non ho fatto la manche che volevo ma nessuna l’ha fatta, anche Lara (Gut-Behrami, n.d.r.) ha sbagliato“.

Federica Brignone ha poi proseguito: “Una gara tosta, nessuna delle tre (si riferisce alle atlete salite sul podio, n.d.r.) ha fatto la gara perfetta e siamo lì vicinissime, i centesimi vanno anche un po’ a fortuna. Per me è stato un weekend eccellente: in discesa non sono salita sul podio ma per pochi centesimi, ho fatto due ottimi e solidi risultati, ho messo in pista il 100%. Oggi c’è stata la ciliegina sulla torta e sono contenta“.