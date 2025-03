Federica Brignone a -15 dal record di vittorie di Tomba. E il primato dei podi…

Federica Brignone si è messa in bella mostra durante il fine settimana di Kvitfjell: dopo due solidi piazzamenti in discesa libera (un quinto e un quarto posto), la fuoriclasse valdostana ha vinto il superG che ha chiuso il weekend in terra norvegese e ha così conquistato l’ottavo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante. La 34enne ha regolato per appena sei centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e ha allungato in testa alla classifica generale, dove ora può fare affidamento su 251 punti di vantaggio proprio sull’elvetica.

La stoccata in terra scandinava ha un peso specifico enorme e ha permesso alla nostra portacolori di avvicinarsi alla prestigiosissima Sfera di Cristallo, anche se mancano ancora nove gare al termine della stagione (tre superG, due discese libere, due giganti e due slalom tra Are, La Thuile e le finali di Sun Valley). La Campionessa del Mondo di gigante è salita sul gradino più alto del podio e ha fatto suonare l’Inno di Mameli per la 35ma volta in carriera, a dimostrazione di una classe e di un talento davvero indiscutibili.

Federica Brignone ha allungato in testa alla classifica delle italiane plurivincitrici in Coppa del Mondo (+9 su Sofia Goggia) e ha fatto salire a 80 il contatore dei podi: l’azzurra si è sensibilmente avvicinata al grandioso record italiano detenuto dal mitico Alberto Tomba, che è entrato in top-3 per 88 volte nel corso della sua carriera nel massimo circuito internazionale. A questo punto il primato della ribattezzata Bomba non sembra più irraggiungibile, mentre la musica cambia per il discorso vittorie.

Federica Brignone ha infatti conquistato la sua 35ma affermazione, ma Alberto Tomba svetta con 50 successi e questo è un record davvero difficile da battere per la 34enne, a cui auguriamo la massima longevità sportiva per raggiungere altri traguardi sportivi con cui rimpinguare un palmares già straordinario.