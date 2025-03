F1, tutti i piloti iscritti al Mondiale 2025: scuderie e nazionalità

Ci siamo. Dal 14 al 16 marzo il campionato di F1 prenderà il via. Sarà sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (Australia) a iniziare un’avventura lunga e con tanti spunti interessanti. 24 GP che richiederanno tanto a piloti e team in termini di dispendio di energie non soltanto nel corso dei week end, ma soprattutto in avvicinamento col lavoro di sviluppo della vettura, non dimenticando cosa accadrà nel 2026, ovvero la stagione della rivoluzione tecnica.

Un Mondiale in cui la Ferrari partirà col solito obiettivo: vincere i titoli piloti e costruttori. La scuderia di Maranello punta su una coppia rinnovata: via Carlos Sainz, accasatosi in Williams al fianco di Alex Albon, e arrivo per Sir. Lewis Hamilton. La coppia composta da Charles Leclerc e dal Re Nero affascina non poco e sarà davvero interessante scoprire se il sette-volte iridato potrà essere della partita per l’iride.

Il guanto di sfida è lanciato e probabilmente è la McLaren la prima squadra che l’ha raccolto. A Woking hanno fatto un grande lavoro e, partendo da una base che l’anno passato ha portato alla conquista del Mondiale dei marchi, Lando Norris e Oscar Piastri si presentano nella terra dei canguri con le ambizioni di puntare al bersaglio grosso.

Bisognerà vedere cosa ne pensano anche Red Bull e Mercedes. Il team di Milton Keynes potrà contare sull’asso della griglia, Max Verstappen, che nel 2024 si è preso un titolo di pura classe, pur non avendo a sua disposizione la macchina del lotto da un certo punto in poi dell’annata. Probabilmente, Max sarà costretto a fare gli straordinari e vedremo anche se il suo nuovo compagno di squadra, Liam Lawson, potrà ottenere punti pesanti per la squadra. Le Frecce d’Argento, in tutto questo, non staranno a guardare. George Russell avrà il ruolo del massimo riferimento, mentre Kimi Antonelli di colui che deve imparare il prima possibile.

Finalmente un italiano torna in pista a competere nella massima categoria dell’automobilismo ed è una notizia che può rallegrare, conoscendo le qualità del giovane bolognese e le possibilità che ha di emergere in un team così qualificato come quello di Brackley.

Di seguito l’elenco di tutti i piloti iscritti al Mondiale 2025 di F1: