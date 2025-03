F1, nel GP di Cina la prima Sprint del 2025: in quali gare del Mondiale sarà presente

Subito un back-to-back impegnativo per il Mondiale di Formula Uno 2025, che si trasferisce in questi giorni dall’Australia alla Cina per affrontare nel weekend 21-23 marzo il secondo appuntamento della stagione. Sulla pista di Shanghai verrà utilizzato proprio come un anno fa il format Sprint, invariato almeno per il momento rispetto al 2024.

In un calendario che prevede nel complesso 24 tappe (con l’ultimo atto ad Abu Dhabi il 5-7 dicembre) verranno disputate in tutto 6 Sprint. Ricordiamo che, nelle mini-gare del sabato (sulla distanza di 100 chilometri e senza il cambio gomme obbligatorio), la zona punti è riservata ai primi otto classificati: 8 punti al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e così via.

Dopo il Gran Premio di Cina, vedremo il format Sprint anche a Miami (2-4 maggio), in Belgio (25-27 luglio a Spa-Francorchamps), in Texas (17-19 ottobre al COTA di Austin), in Brasile (7-9 novembre a Interlagos) e in Qatar (28-30 novembre a Lusail). Nessuna novità di rilievo dal 2024 al 2025: una sessione di prove libere e la Sprint Qualifying al venerdì, la Sprint e le qualifiche al sabato, poi la gara lunga della domenica.

I team, tra la Sprint e la qualifica, hanno la possibilità di cambiare l’assetto della macchina grazie alla riapertura del parco chiuso. Parc Fermé che tornerà poi in vigore come di consueto dopo le qualifiche tradizionali del sabato fino alla partenza del Gran Premio. Nel 2024 Max Verstappen aveva fatto doppietta a Shanghai, imponendosi nella Sprint Race e poi nella corsa principale.