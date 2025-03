F1, statistiche GP Cina 2025. Sei vittorie per Hamilton, ‘solo’ quattro per la Ferrari!

La seconda delle ventiquattro tappe che compongono il Mondiale 2025 di Formula Uno si disputerà a Shanghai. Si correrà domenica 23 marzo. Mai, prima d’oggi, il Gran Premio di Cina si era disputato così presto dal punto di vista del calendario astronomico.

Nel momento del proprio ingresso in calendario (2004), l’evento era collocato all’inizio dell’autunno. Lì è rimasto sino al 2008. Dopodiché, dal 2009 è stato trasferito in primavera. Cionondimeno, si è sempre gareggiato nel cuore di aprile. Vedremo se questa dinamica avrà ripercussioni sul clima trovato in loco.

Si è però sempre corso nel faraonico autodromo edificato a Jiading, un distretto situato a nord-ovest di Shanghai. Costato 450 milioni di dollari (!), è dotato di tribune gigantesche e di strutture di supporto nelle quali non manca nulla. Pur avendo ormai vent’anni, vanta standard ineguagliati da chicchessia nei successivi due decenni ed è, ancora oggi, uno degli autodromi più moderni del mondo.

I NUMERI DEL GP DI CINA

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (6)

Il quarantenne britannico ha trionfato nel 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019. È peraltro l’unico a poter vantare due affermazioni consecutive.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (6)

Il veterano inglese è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2017.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Shanghai.

6 – HAMILTON Lewis (08, 11, 14, 15, 17, 19)

2 – ALONSO Fernando (2005, 2013)

1 – VERSTAPPEN Max (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position a Shanghai.

3 – HAMILTON Lewis (07, 08, 13, 14, 15, 17)

2 – ALONSO Fernando (2005, 2006)

1 – VERSTAPPEN Max (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio di Shanghai.

9 (6-1-2) – HAMILTON Lewis

5 (2-2-1) – ALONSO Fernando

2 (1-0-1) – VERSTAPPEN Max

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

Team con più vittorie: MERCEDES (6)

Le Frecce d’Argento si sono imposte con Nico Rosberg (2012, 2016) e Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2019).

Team con più pole position: MERCEDES (7)

La Casa di Stoccarda è stata la più veloce in qualifica con Nico Rosberg (2012, 2016), Lewis Hamilton (2013, 2014, 2015, 2017) e Valtteri Bottas (2019).

Team in griglia con vittorie a Shanghai.

6 – Mercedes

4 – Ferrari

3 – McLaren

3 – Red Bull

Team in griglia con pole position a Shanghai.

7 – Mercedes

4 – Red Bull

2 – Ferrari

2 – McLaren

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 17 GP disputati a Shanghai…

– In 10 occasioni (58,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 12 occasioni (70,6%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– I piloti peggio qualificati capaci di vincere sono stati Michael Schumacher e Daniel Ricciardo, scattati dal 6° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2018.

– In generale, solo 3 volte su 17 si è imposto qualcuno qualificatosi peggio di quarto. Ai due casi appena citati bisogna aggiungere quello di Jenson Button (5° nel 2010).

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

ALONSO Fernando

Renault (2005); Ferrari (2013)

HAMILTON Lewis

McLaren (2008, 2012); Mercedes (2014, 2015, 2017, 2019)

EXTRA

– Nelle prime sette edizioni si sono susseguiti sette vincitori diversi! Il primo a ripetersi è stato Lewis Hamilton, nel 2011.

– Hamilton è anche l’unico ad aver realizzato un back-to-back (2014-2015).