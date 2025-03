F1, Oscar Piastri: “Che pole! La macchina ha preso vita nel Q3. Domani fondamentale la partenza”

Oscar Piastri festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Shanghai abbiamo assistito a qualifiche intense e vibranti fino alla bandiera a scacchi con l’australiano che, in un colpo solo, ha piazzato il nuovo record della pista e la prima partenza al palo della sua carriera.

La pole position, come detto, porta la firma di Oscar Piastri in 1:30.641 con appena 82 millesimi su George Russell e 152 su Lando Norris. Quarta posizione per Max Verstappen a 176 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 286 millesimi, sesta per Charles Leclerc a 380, quindi settimo Isack Hadjar a 438 davanti ad Andrea Kimi Antonelli a 462, quindi nono Yuki Tsunoda a 997 con Alexander Albon che completa la top10 a 1.065.

Al termine delle qualifiche odierne, il classe 2001 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sono davvero felice di questa pole position. Non solo perchè è la prima della mia carriera ma, soprattutto, arriva tanta incertezza. Tra Q1 e Q2, infatti, non mi sentivo veloce, poi nella Q3 la macchina ha preso vita, ed io di conseguenza. Il circuito mi piace è molto divertente. L’asfalto poi ha tantissimo grip e per noi è davvero una sensazione magnifica. Quando perdi quella aderenza, però, arrivano tanti errori e spaventi. Ad ogni modo sono carico e felice”.

La gara di domani (ore 08.00 italiane) sarà davvero interessante a livello di gomme dopo quanto visto nella Sprint Race: “Cercherò di partire bene e viaggiare in aria pulita. So che posso fare bene e l’ho confermato anche nella gara veloce. Non ho vinto, ok, ma ho avuto buone sensazioni e, soprattutto, ho imparato tanto per il GP di domani”.