F1 oggi in tv, GP Cina 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 22 marzo, seconda giornata del fine-settimana del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. A sorpresa, Lewis Hamilton ha ottenuto la pole-position in questo particolare time-attack. Il pilota della Ferrari ha trovato la quadra, andando a realizzare il miglior tempo davanti alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Quarto Charles Leclerc con l’altra Rossa.

La Rossa si augura di replicare quest’oggi, ovviamente, tenuto conto del feeling messo in mostra da Lewis. Nello stesso tempo, i tecnici avranno lavorato per cercare di dare anche a Leclerc una monoposto per lottare con i migliori in pista. Attenzione comunque a Lando Norris, ieri non perfetto nelle qualifiche Sprint e dotato di un passo eccezionale.

La seconda giornata del week end del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 22 marzo (orari italiani)

Ore 4.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Ore 8.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

