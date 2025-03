In questa puntata, Alice Liverani intervista Matteo Pittaccio, giornaista e voce di Sky Sport per analizzare il Gran Premio di F1 in Australia, che ha segnato l’inizio ufficiale della stagione 2025. Una gara ricca di emozioni, con alcune conferme sulle performance delle scuderie e sorprese che hanno lasciato gli appassionati con il fiato sospeso. La pista bagnata ha giocato un ruolo cruciale, non permettendo a tutte le squadre di esprimere al massimo il loro potenziale. Insieme ad Alice, Matteo discuterà le difficoltà incontrate dai piloti e quali team sono riusciti a emergere nonostante le condizioni meteo imprevedibili. ☔ Cosa ci possiamo aspettare dal resto della stagione? ️ Non perdere questa analisi approfondita del GP d’Australia e gli spunti per il futuro della Formula 1! #Formula1 #F1Australia #GPAustralia #F1Season2024 #AliceLiverani #MatteoPittaccio #Motorsport #F1Analysis #SorpresaF1 #F1News #TeamF1 #F1Potenziale #GranPremioAustralia #Motori #GaraBagnata #F1Highlights #F1Racing ️ntataa