F1 oggi in tv, GP Cina 2025: orari gara, streaming, programma Sky, differita TV8

Oggi, domenica 23 marzo, andrà in scena il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Shanghai si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 08.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Lo sarà sicuramente per le Ferrari. Le due Rosse del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc scatteranno dalla terza fila, dopo aver concluso le qualifiche di ieri rispettivamente in quinta e sesta posizione. Un time-attack da cui ci si aspettava di più, specie per quanto dimostrato da Hamilton nel corso del fine-settimana, citando la p-1 nelle qualifiche Sprint e il successo nella Sprint Race dell’asso nativo di Stevenage.

A partire dalla pole-position sarà l’australiano Oscar Piastri (McLaren), intenzionato a sfruttare l’occasione. Alle sue spalle i britannici George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) e il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull). In settima piazza troviamo Kimi Antonelli (Mercedes), che vorrà mettersi in evidenza in gara.

Il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 13.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Shanghai.

F1 OGGI IN TV

Domenica 23 marzo (orari italiani)

Ore 8.00 F1, Gara (56 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP CINA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara domenicale.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della gara domenicale.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 23 marzo

Ore 13.55 F1, Gara – Differita tv in chiaro.