F1, McLaren favorita alla vigilia del GP di Cina. Missione rimonta per la Ferrari: obiettivo podio

Archiviato un sabato ricco di emozioni, c’è tanta attesa verso il Gran Premio di Cina 2025 in programma domani (ore 8.00 italiane) sulla pista di Shanghai. Per quanto visto in questo avvio di stagione McLaren ha a disposizione la macchina mediamente più competitiva ed è quindi favorita per una possibile doppietta nella gara lunga, potendo contare su Oscar Piastri in pole position e su Lando Norris in terza posizione.

Partendo da questo presupposto, la Sprint ha evidenziato un quadro abbastanza equilibrato a livello di passo e gestione delle gomme soprattutto nel confronto diretto tra il team di Woking e la Ferrari. Il problema, per gli uomini in rosso, è rappresentato però dall’esito delle qualifiche odierne con Lewis Hamilton (primo nella Sprint Qualifying e dominatore della Sprint Race) e Charles Leclerc che saranno costretti a risalire dalla terza fila in griglia.

La Scuderia di Maranello, dopo la riapertura del parco chiuso prima della qualifica, non è riuscita a ripetere le prestazioni del venerdì sul giro secco con gomme soft finendo alle spalle non solo delle McLaren, ma anche della Mercedes di George Russell (2°) e della Red Bull di Max Verstappen (4°). Saranno proprio loro due con ogni probabilità i veri avversari delle Ferrari nella rincorsa al podio, un obiettivo tutto sommato realistico sia per il britannico che per il monegasco.

Girare con pista libera garantisce un grande vantaggio, di conseguenza la partenza sarà determinante per Piastri e Norris nel tentativo di fare il vuoto rispetto alla concorrenza sin dal primo stint. Il consumo degli pneumatici sarà un fattore molto importante e quasi tutti opteranno per le due soste, quindi anche la strategia dei muretti box potrà fare la differenza.