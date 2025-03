F1, Max Verstappen: “Manca bilanciamento. Vincere domani? Se si ritirano tutti quelli davanti a me…”

Max Verstappen chiude con un quarto posto le sue qualifiche del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Shanghai il pilota del team Red Bull ha provato nuovamente ad estrarre il massimo dalla sua RB21 ma non ha potuto né conquistare la pole position, né la prima fila che, ormai, sembrava il suo territorio di caccia ideale.

La pole position, la prima della sua carriera, è andata ad Oscar Piastri in 1:30.641 con 82 millesimi di vantaggio su George Russell e 152 su Lando Norris. Quarta posizione proprio per Max Verstappen a 176 millesimi dall’australiano, quinta per il vincitore della Sprint Race, Lewis Hamilton, a 286, sesta per Charles Leclerc a 380, quindi settimo Isack Hadjar a 438 davanti ad Andrea Kimi Antonelli a 462.

Al termine del sabato di Shanghai, il portacolori del team Red Bull ha analizzato quanto avvenuto in pista: “Penso che ad occhio e croce io abbia fatto il massimo con la vettura che abbiamo a disposizione. Abbiamo alcuni aspetti da migliorare ma, nel complesso, è il bilanciamento complessivo della vettura che non è al massimo. Il giro nella Q3? Direi che è stato buono, ma non sufficiente per lottare davvero per la pole position”.

A questo punto l’attenzione si sposta in direzione della gara di domani, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 08.00. L’olandese prova a scherzarci sopra: “La gara non sarà facile. Proverò a partire bene ed a gestire le gomme che, come si è visto, saranno l’ago della bilancia. Chance di vittoria? Beh – sorride – se si ritirassero tutti quelli davanti a me… Ci manca qualcosa ancora”.