F1, l’Italia si consola con Andrea Kimi Antonelli: grande rimonta e stoffa da campione

In una giornata disastrosa per i tifosi ferraristi, con Charles Leclerc 8° e Lewis Hamilton 10°, l‘Italia può sorridere per lo splendido debutto in Formula Uno di Andrea Kimi Antonelli. Il rookie bolognese della Mercedes, 16° in qualifica per un danno al fondo in Q1, si è inventato una rimonta strepitosa in condizioni meteo variabili a Melbourne chiudendo addirittura in quinta posizione il Gran Premio d’Australia 2025.

Il diciottenne di Casalecchio di Reno in realtà è arrivato fisicamente quarto al traguardo, scivolando però alle spalle della Williams di Alex Albon a causa di una penalità di 5 secondi per unsafe release ai box. Antonelli di fatto ha quasi raggiunto il suo compagno di squadra George Russell (ottimo terzo), partendo però sei file e dodici posizioni più indietro in griglia.

Kimi ha regalato spettacolo sin dai primi giri, destreggiandosi benissimo nel traffico ed effettuando un sorpasso dopo l’altro sul bagnato per avvicinare la zona punti nonostante un testacoda senza conseguenze (ha perso in quel frangente una sola posizione, riguadagnata nel corso della tornata successiva). Il pupillo di Toto Wolff ha approfittato degli errori altrui, non sbagliando nei momenti più delicati e scalando la classifica anche grazie ad una strategia perfetta del team.

Il muretto box Mercedes è stato sostanzialmente impeccabile, facendo le chiamate giuste e mettendo Antonelli nelle condizioni di poter esprimere il suo talento in condizioni miste. Una prestazione veramente notevole da parte dell’emiliano, che è diventato il secondo pilota più giovane di sempre ad entrare in zona punti al debutto in F1 dietro solamente a Max Verstappen. Grande curiosità a questo punto per monitorare il processo di crescita del nostro portacolori nelle prossime settimane, già a partire dal GP di Cina.