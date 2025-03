F1, Charles Leclerc: “Sono deluso, abbiamo faticato più del previsto. Sulle strategie…”

La faccia di Charles Leclerc al termine del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025, non dice tutto, ma quasi. Il monegasco chiude in ottava posizione una gara che ha regalato, come il weekend, solamente brutte notizie alla scuderia di Maranello. La SF-25 arranca sia sull’asciutto che sul bagnato e l’annata si apre davvero nel peggiore dei modi per il pilota ferrarista.

La gara sull’Albert Park di Melbourne ha visto il successo di Lando Norris con 895 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre completa il podio George Russell a 8.4. Quarto Alexander Albon a 12.7, quinto Andrea Kimi Antonelli a 15.1, sesto Lance Stroll a 17.4, quindi settimo Nico Hulkenberg a 18.4 davanti a Charles Leclerc ottavo a 19.8 con Oscar Piastri nono a 20.4 e Lewis Hamilton decimo a 22.4.

Le parole di Charles Leclerc sono cariche di delusione ai microfoni di Sky Sport: “La gara, senza dubbio, è stata difficile e avremo tante cose da analizzare. C’è tanto da migliorare. Come sempre è più facile da fuori analizzare le cose e ogni situazione particolare ma abbiamo fatto tanta fatica. Più del previsto. Soprattutto in queste condizioni. Un aspetto sul quale ci stiamo concentrando molto”.

Un altro momento decisivo è stato il sopraggiungere della pioggia con il team emiliano che non ha saputo gestire le cose nel migliore dei modi: “Prima di pensare alle scelte della squadra penso sia giusto sottolineare il mio errore alla curva 11. Un testa-coda che, proprio in quel momento, mi è costato 4-5 posizioni pesanti. Senza quel passo falso staremmo parlando di un’altra gara”.

Ultima battuta sul momento generale della Ferrari: “Sinceramente mi aspettavo meglio, sono deluso. Ora però abbiamo modo di rimetterci subito in pista perchè tra pochi giorni saremo in Cina e proveremo a reagire. La pista, storicamente, non è la migliore per la nostra macchina. Nel 2024 faticammo parecchio ma è una pista ‘vera’ e capiremo molto sul nostro reale valore”.