Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Australia 2025, valevole come primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Melbourne è andata in scena una gara a dir poco caotica che ha riservato tante emozioni tra incidenti, sorpassi, meteo variabile, Safety Car e penalità. Il britannico della McLaren ha conservato la pole position, gestendo abbastanza bene i momenti più delicati della corsa nonostante la pressione del suo compagno di squadra Oscar Piastri e soprattutto di Max Verstappen.

Il fuoriclasse olandese della Red Bull, nonostante una macchina inferiore a quella papaya, ha lottato fino all’ultimo giro per il successo mettendo sotto pressione a più riprese Norris e provando anche il colpaccio con un azzardo strategico che non ha pagato. Terza posizione per la Mercedes di George Russell, che ha approfittato del testacoda di Piastri (alla fine 9°) per salire sul podio.

Quarta piazza di platino per la Williams con un impeccabile Alex Albon (mentre il suo nuovo compagno Carlos Sainz si è ritirato nelle battute iniziali dopo un incidente in regime di Safety Car), ma può sorridere anche l’Italia per lo splendido debutto in F1 di Kimi Antonelli. Il rookie bolognese della Mercedes ha rimontato infatti dal 16° al 5° posto, dimostrando un talento non indifferente in condizioni estremamente complicate. Risultato negativo in casa Ferrari, con Charles Leclerc 8° e Lewis Hamilton 10°.